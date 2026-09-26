Neuralink, un paziente con SLA torna a parlare e dice “ti amo”

Un impianto cerebrale di Neuralink ha permesso a una persona affetta da SLA di pronunciare di nuovo una frase, e non una frase qualsiasi: “ti amo”. Due parole soltanto, uscite da un sintetizzatore vocale e non dalle corde vocali del paziente, eppure sufficienti a segnare un passaggio importante per chi lavora da anni sulle interfacce tra cervello e macchina. Il protagonista è un partecipante alla sperimentazione chiamata VOICE, e il risultato arriva senza che sia stato necessario muovere un muscolo della bocca.

Il punto centrale sta proprio qui. La sclerosi laterale amiotrofica colpisce progressivamente i muscoli, compresi quelli che servono per articolare i suoni, e chi convive con questa malattia arriva spesso a perdere del tutto la possibilità di comunicare a voce. Nel filmato diffuso dall’azienda non si sente la voce naturale della persona, ma quella generata da un sistema che intercetta i segnali cerebrali e li trasforma in qualcosa di udibile.

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Come funziona l’impianto N1 applicato alla voce

Il dispositivo si chiama N1 e registra l’attività del cervello collegata all’intenzione di parlare. Non ai movimenti, non a un residuo di fonazione, ma all’intenzione. Un software si occupa poi della parte più delicata, cioè provare a ricostruire ciò che la persona vuole effettivamente dire e restituirlo attraverso un sintetizzatore vocale.

Detta così può sembrare semplice, in realtà il passaggio da un segnale elettrico registrato dentro la corteccia a una parola comprensibile è tutt’altro che immediato. Il sistema deve interpretare, tradurre, azzeccare il significato. E deve farlo abbastanza in fretta da non trasformare una conversazione in un’attesa interminabile. Con “ti amo” il traguardo raggiunto è quello di dimostrare che la catena funziona dall’inizio alla fine, dal pensiero al suono.

Perché questo risultato pesa più di quanto sembri

Le malattie neurodegenerative tolgono progressivamente autonomia, e la perdita della parola è una delle ferite più profonde, perché isola. Un impianto cerebrale capace di ridare voce non restituisce la salute, questo è chiaro, ma restituisce la possibilità di dire qualcosa a chi sta nella stessa stanza. Che nella pratica quotidiana cambia parecchio.

La sperimentazione VOICE si muove esattamente su questo terreno. Non si tratta di controllare un cursore o di muovere un puntatore sullo schermo, attività già associate in passato ai dispositivi di questo tipo, ma di generare linguaggio partendo dall’intenzione comunicativa. Un obiettivo dichiaratamente più ambizioso, e più complicato da centrare, perché il linguaggio è fatto di sfumature, ritmo, scelte lessicali continue.

Un primo passo dentro un percorso ancora lungo

Resta il fatto che si parla di una frase breve, pronunciata all’interno di una sperimentazione clinica. Nessuno sostiene che il problema sia risolto o che la tecnologia sia pronta per uscire dai laboratori e arrivare a chiunque ne abbia bisogno. Il percorso verso una comunicazione fluida, naturale, con una voce che somigli davvero a quella di chi la usa, è ancora tutto da costruire.

Però il segnale arrivato da Neuralink ha un peso specifico notevole per chi segue questo settore. Dimostrare che l’intenzione di parlare può essere letta, decodificata e trasformata in parole udibili apre uno scenario diverso rispetto alle soluzioni assistive tradizionali, quelle basate sul movimento degli occhi o su tastiere virtuali, spesso lente e faticose da usare.

Fonte: TecnoAndroid