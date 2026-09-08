Google Pixel 10 a 699 euro su Amazon con 12 rate senza interessi

Chi cerca uno smartphone Android compatto senza svenarsi trova nel Google Pixel 10 da 256 GB una delle proposte più sensate del momento, complice lo sconto attivo su Amazon che porta il prezzo a 699 euro con possibilità di pagamento in 12 rate mensili senza interessi. L’arrivo dei Pixel 11 non ha stravolto gli equilibri interni alla gamma, anzi. Il modello dello scorso anno resta lì, in una posizione di mercato piuttosto comoda, sostenuto da un supporto software di lunga durata che continua a essere uno degli argomenti più forti a favore della famiglia Pixel.

Il confronto con il fratello maggiore aiuta a capire la portata della cosa. A parità di memoria interna, quindi sempre nel taglio da 256 GB, Pixel 11 costa oggi 300 euro in più. Una differenza che pesa parecchio, soprattutto se si considera che il grosso dell’esperienza d’uso quotidiana, tra fotocamera, funzioni intelligenti e integrazione con i servizi Google, resta molto simile tra le due generazioni.

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Cosa c’è dentro Google Pixel 10

La scheda tecnica ruota attorno al SoC Google Tensor G5 costruito a 3 nm, affiancato da 12 GB di RAM e appunto 256 GB di spazio di archiviazione. Numeri che raccontano una configurazione generosa, pensata per reggere senza affanni sia le applicazioni più pesanti sia le funzioni basate sull’intelligenza artificiale che Google ha progressivamente integrato nel suo sistema.

Sul fronte anteriore c’è un display OLED da 6,3 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate che arriva fino a 120 Hz. Diagonale contenuta, quindi, che rende il telefono maneggevole anche con una mano sola, cosa non scontata in un panorama dove i pannelli continuano a crescere. Per chi ha imparato a diffidare dei dispositivi enormi, questo dettaglio da solo vale più di mezza scheda tecnica.

Quanto conviene davvero l’offerta Amazon

L’offerta su Amazon è stata verificata al momento della pubblicazione, il 7 settembre alle 20:20. Chi preferisce guardarsi intorno prima di decidere trova comunque altre soluzioni in giro per la rete, con il dispositivo proposto da Smarterstore.it a 529 euro e altre disponibilità segnalate a 629 euro e a 581 euro. Un ventaglio di cifre che dà l’idea di quanto il mercato si stia muovendo su questo modello, ormai entrato nella fase in cui i listini iniziano a scendere con una certa regolarità.

La formula delle 12 rate mensili senza interessi resta un elemento che fa la differenza per chi vuole spalmare la spesa, senza costi aggiuntivi e senza dover mettere sul piatto l’intera cifra in un colpo solo. Il rapporto qualità prezzo del Google Pixel 10 viene giudicato discreto, con una ventina abbondante di modelli considerati superiori nel panorama complessivo, ma il discorso cambia parecchio quando si restringe il campo ai compatti con questo tipo di supporto software alle spalle.

Il posizionamento nella gamma

Il punto è che la gamma Pixel si è allargata senza però creare quella netta separazione generazionale che di solito rende obsoleto il modello precedente nel giro di pochi mesi. Il Tensor G5 continua a fare il suo lavoro, il pannello a 120 Hz non ha nulla da invidiare a soluzioni più recenti e i 12 GB di RAM garantiscono margine per il futuro.