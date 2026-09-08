Samsung Galaxy Watch9 40mm al minimo storico: 335 euro su Amazon

Chi aspettava il momento giusto per portarsi a casa Samsung Galaxy Watch9 nella versione da 40mm probabilmente lo ha trovato adesso, perché su Amazon il modello in colorazione Graphite è scivolato a 335 euro, il valore più basso da quando lo smartwatch è arrivato nei negozi italiani. Il debutto risale al 7 agosto, quindi parliamo di un prodotto uscito da poche settimane, e vedere già un ribasso così netto rispetto ai 409 euro di listino non è cosa comune.

La versione in offerta è quella Bluetooth, senza eSIM, pensata per chi tiene comunque lo smartphone in tasca e non ha bisogno di una connettività autonoma al polso. Lo sconto è del 18%, il che significa 74 euro in meno rispetto al prezzo di partenza. Considerando che si tratta di un orologio appena lanciato, la cifra si avvicina più a quella di un modello di generazione precedente che a quella di una novità assoluta.

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Cosa c’è dentro Galaxy Watch9: chip, schermo e materiali

Il pezzo forte è il nuovo processore Qualcomm SW6100, un Penta Core a 3nm che fa parte della piattaforma Snapdragon Wear Elite. Rispetto al Watch8 il salto si sente soprattutto nei tempi di apertura delle app e nella scorrevolezza generale dell’interfaccia, che qui è One UI 9 Watch basata su Wear OS 7. Ad accompagnarlo ci sono 2GB di RAM e 32GB di memoria interna, numeri che bastano tranquillamente per gestire notifiche, allenamenti e qualche app di terze parti senza rallentamenti.

Il display è un Super AMOLED da 1,34 pollici con risoluzione 438 per 438 pixel e una luminosità di picco che arriva a 3.000 nit. Tradotto in pratica: si legge anche in pieno sole, uno dei classici punti dolenti di questa categoria di prodotti. Sopra c’è un vetro in cristallo di zaffiro, che regge i graffi molto meglio del Gorilla Glass a cui siamo abituati.

Anche la costruzione dice la sua. La cassa in Armor Aluminum misura appena 8,6mm di spessore e pesa 31,5 grammi, però porta con sé certificazione IP68, impermeabilità 5 ATM e lo standard militare MIL STD 810H. Non è scontato trovare tutta questa robustezza su un orologio così leggero.

Salute, autonomia e quanto si risparmia davvero

Sul fronte dei sensori Samsung mantiene il suo BioActive, quello che gestisce elettrocardiogramma, saturazione dell’ossigeno e analisi della composizione corporea. La novità di questa generazione è la funzione carico cardiaco giornaliero, che prova a stimare i tempi di recupero in base allo sforzo accumulato nel corso della giornata, quindi con un approccio personalizzato invece di soglie fisse valide per tutti.

Cresce anche la batteria, e non di poco: 390 mAh contro i 325 mAh del modello dell’anno scorso. Il risultato dovrebbe essere un’autonomia più tranquilla, con la ricarica wireless rapida a coprire i tempi morti.

Tornando al prezzo, il listino di questa specifica configurazione, quindi 40mm Bluetooth Graphite, era fissato a 409 euro. Adesso su Amazon si scende a 335 euro e questo, allo stato attuale, è il minimo storico del prodotto. Va detta una cosa onesta: trattandosi di un dispositivo appena arrivato, non esiste ancora uno storico prezzi lungo su cui ragionare, quindi le oscillazioni nelle prossime settimane sono tutt’altro che improbabili. Ma a oggi la cifra rappresenta un punto di ingresso interessante per chi vuole uno smartwatch Samsung completo senza salire sulle fasce più costose.

L’offerta è limitata alla colorazione Graphite ed è attiva direttamente su Amazon.it. Per chi tiene d’occhio questo tipo di ribassi su orologi connessi e altri prodotti tech, un aiuto arriva dal canale Telegram PrezziTech, mentre gli errori di prezzo e gli sconti fuori scala vengono spesso segnalati su ErroriBomba.