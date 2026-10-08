Google Foto: ora puoi modificare i video direttamente dalla condivisione

Google Foto introduce una piccola novità pensata per chi ha bisogno di modificare un video proprio un attimo prima di condividerlo. Nell’app sta infatti comparendo un nuovo pulsante di modifica rapida che permette di aprire l’editor video direttamente dalla schermata di condivisione, senza dover uscire dal menu e ricominciare il percorso da capo.

Non è una rivoluzione e non vuole esserlo. È piuttosto uno di quei ritocchi all’esperienza d’uso che si apprezzano soprattutto nella pratica di tutti i giorni, quando si sta per inviare una clip a qualcuno e ci si rende conto all’improvviso che andrebbe sistemata. Proprio in quei momenti avere lo strumento di modifica a portata di dito, senza giri inutili, fa la differenza.

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Come funziona il nuovo pulsante nella schermata di condivisione

Credits: TecnoAndroid

La funzione è stata individuata nella versione 7.95.0.989626323 di Google Foto. Il meccanismo è piuttosto semplice da descrivere. Quando si apre il menu per condividere un video, nella parte inferiore destra dell’anteprima compare un nuovo pulsante. Toccandolo si accede all’editor completo, cioè lo stesso ambiente di lavoro che l’app mette normalmente a disposizione, con tutti gli strumenti già noti per ritagliare il filmato o intervenire sul suo contenuto.

La parte più interessante arriva dopo. Una volta terminate le modifiche e premuto il tasto “Salva”, l’applicazione non lascia l’utente nell’editor e non lo rimanda alla galleria. Google Foto riporta infatti in automatico alla schermata di condivisione, mostrando però l’anteprima della nuova versione del video. In questo modo si può verificare subito il risultato e procedere con l’invio senza ulteriori passaggi.

L’obiettivo dichiarato è proprio questo, ovvero ridurre il numero di tocchi necessari quando ci si accorge all’ultimo momento di voler sistemare una clip prima di spedirla. Un flusso più lineare che trasforma un’operazione potenzialmente macchinosa in qualcosa di quasi immediato, perché la condivisione e il ritocco del filmato diventano parte dello stesso percorso.

Le differenze rispetto alla modifica rapida delle foto

Chi usa abitualmente l’app potrebbe trovare questo comportamento familiare. Il funzionamento ricorda infatti quello della modifica rapida per le foto, introdotta in precedenza sempre all’interno di Google Foto. Le somiglianze però si fermano al concetto di fondo, perché nella pratica ci sono alcune differenze da tenere presenti.

Nel caso delle immagini, l’app mostra prima una schermata dedicata nella quale è possibile ritagliare lo scatto, applicare un miglioramento automatico e confrontare il risultato con l’originale. Per i filmati invece non esiste alcuna schermata separata di questo tipo. Compare semplicemente il pulsante che apre l’editor, e da lì si lavora con gli strumenti completi. Una scelta che rende il percorso per i video più diretto, anche se meno guidato rispetto a quello pensato per le fotografie.

Cambia anche il modo in cui vengono gestiti i salvataggi, ed è un dettaglio non da poco per chi tiene d’occhio lo spazio disponibile. I video modificati con questa nuova scorciatoia vengono memorizzati nello spazio di archiviazione. Per le foto il discorso è diverso, dato che le modifiche rapide finiscono nella libreria solo in determinate circostanze, per esempio quando si crea un link di condivisione oppure quando l’immagine viene aggiunta a un album condiviso.

Fonte: TecnoAndroid