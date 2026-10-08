Accedere a YouTube dal computer è diventato un piccolo rompicapo per un gruppo di utenti che negli ultimi giorni si ritrova bloccato davanti alla schermata di login. Il dettaglio curioso è che l’account Google funziona regolarmente e non mostra alcun segno di cedimento. Il guaio salta fuori soltanto quando si prova a entrare nella piattaforma video attraverso il browser.

Non si tratta del primo intoppo di questo genere. In precedenza erano già emerse difficoltà di accesso su Smart TV e console, dispositivi che con il sito visitato da PC hanno ben poco in comune. Adesso le difficoltà sembrano essersi spostate proprio lì, sulla versione web del servizio. Le segnalazioni comparse su Reddit e sulla community ufficiale di YouTube non sono certo un’alluvione, però continuano ad arrivare con una certa costanza. Il quadro che ne esce è quello di un malfunzionamento che al momento non appare particolarmente diffuso ma che esiste davvero e non può essere liquidato come un caso isolato.

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Gmail funziona, la piattaforma video no

Ma cosa succede esattamente a chi incappa nel blocco? In pratica tutto il resto dell’ecosistema di Google continua a girare senza problemi. Gmail si apre normalmente, l’account risponde come sempre e anche l’app mobile di YouTube non dà alcun fastidio. Lo scoglio è uno soltanto ed è il tentativo di entrare nel proprio profilo passando dal navigatore web. Una situazione piuttosto strana visto che le credenziali sono le stesse e altrove vengono accettate senza esitazioni.

Proprio questa combinazione lascia pensare a un problema legato all’account più che al singolo dispositivo o al programma usato per navigare. Il servizio di posta e l’applicazione per smartphone riconoscono l’utente senza difficoltà, mentre la versione desktop della piattaforma sembra rifiutarsi di farlo. Una differenza di comportamento che rende il disguido ancora più difficile da inquadrare per chi lo subisce.

In alcuni casi, al posto della pagina attesa, compare il messaggio “Our tubes must be clogged”, che tradotto suona più o meno come “i nostri tubi devono essere intasati”. È la schermata di errore piuttosto bizzarra che YouTube utilizza per segnalare che qualcosa non è andato per il verso giusto. Simpatica da vedere la prima volta, decisamente meno quando si ripresenta a ogni nuovo tentativo.

I tentativi degli utenti finora a vuoto

Chi si è trovato davanti all’ostacolo non è rimasto con le mani in mano. Le prove fatte sono quelle che chiunque tenterebbe in casi simili e partono dalla classica pulizia dei cookie. Qualcuno ha poi cambiato browser, altri hanno provato a sfruttare la modalità in incognito per escludere interferenze dovute ai dati salvati durante le sessioni precedenti.

C’è anche chi si è spinto oltre modificando la password dell’account, nella speranza che il blocco dipendesse da una questione di sicurezza. E poi chi ha cambiato del tutto macchina, effettuando l’accesso da un altro computer per verificare se il guasto fosse legato al dispositivo in uso. Nessuna di queste strade ha portato a un risultato e per gli utenti coinvolti l’ingresso a YouTube da browser continua a rimanere sbarrato.

Fonte: TecnoAndroid