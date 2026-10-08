Microsoft Teams contro i deepfake: rilevamento affidato a terzi

Microsoft Teams alza il livello di protezione delle riunioni online e lo fa puntando su un nemico che negli ultimi tempi è diventato sempre più insidioso, cioè i deepfake. In un periodo in cui l’Intelligenza Artificiale produce voci e volti sintetici dal realismo sorprendente, la piattaforma di Microsoft si prepara ad accogliere strumenti capaci di segnalare audio e video manipolati durante le chiamate. Con una particolarità che merita attenzione.

Microsoft infatti non costruirà in casa i sistemi di riconoscimento. La strada scelta è un’altra e prevede che Teams apra le porte a soluzioni sviluppate da fornitori terzi certificati, in grado di raccogliere segnali relativi ai contenuti sintetici e trasmetterli alla piattaforma. A quel punto Teams metterà a disposizione degli organizzatori una serie di controlli utili per gestire la situazione.

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L’idea è portare la verifica dell’autenticità dentro il flusso stesso dell’incontro, senza trasformare il software in un laboratorio proprietario di analisi forense. Una differenza tutt’altro che marginale, perché tiene separati due compiti ben distinti. Da una parte c’è chi individua la manipolazione, dall’altra chi si occupa di far funzionare l’evento.

Perché servono controlli contro i deepfake nelle riunioni

Il problema da cui nasce la novità è molto concreto per chi lavora a distanza. Una persona collegata a una call può non essere affatto chi dice di essere, e una voce o un volto generati artificialmente rendono l’inganno molto più difficile da smascherare. Non si tratta di ipotesi astratte. Sono già emersi casi di truffe costruite attorno a finti colloqui di lavoro, organizzati con il solo scopo di distribuire malware ai partecipanti. Avere a disposizione strumenti specializzati contro i deepfake significa aggiungere un filtro in più prima che un contenuto sospetto venga preso per buono.

In questo schema Microsoft Teams mantiene il ruolo di piattaforma di coordinamento. Riceve i segnali prodotti dai servizi compatibili e li presenta in una forma utilizzabile mentre la riunione è in corso. L’analisi vera e propria spetta invece al provider scelto dall’organizzazione. Per i partecipanti questo può voler dire una maggiore consapevolezza del rischio, senza che la conversazione debba per forza interrompersi.

I punti ancora aperti per le aziende

Alcuni aspetti però non sono stati ancora definiti. Microsoft non ha comunicato quali fornitori entreranno a far parte dell’ecosistema e nemmeno se le integrazioni arriveranno tramite il negozio applicativo di Teams oppure verranno gestite a livello amministrativo. La roadmap AI at Work fissa la disponibilità generale a novembre, ma saranno proprio i dettagli operativi a stabilire quanto risulterà semplice adottare la funzione all’interno delle imprese.

Non è una questione secondaria. La qualità del risultato dipenderà in buona parte dalle capacità del servizio esterno e dal modo in cui verrà collegato alla piattaforma. Per gli amministratori la valutazione andrà quindi oltre la singola funzione e toccherà temi come affidabilità, gestione dei dati e compatibilità con le procedure interne.

Il modello scelto affida la protezione non a un unico algoritmo ma a un ecosistema in cui piattaforma e specialisti condividono segnali e azioni. Una formula che garantisce più flessibilità e che allo stesso tempo sposta una parte della fiducia verso soggetti esterni. Per le aziende il valore della novità si misurerà sia nella capacità di scovare un falso sia nella chiarezza con cui il sistema permetterà alle persone di interpretare un avviso e decidere come comportarsi.

Fonte: TecnoAndroid