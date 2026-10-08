WhatsApp, video degli Stati a velocità doppia anche su Android

WhatsApp porta anche su Android la possibilità di guardare i video degli Stati a velocità doppia, una funzione che chi utilizza iOS ha già a disposizione dallo scorso settembre. La novità è comparsa nella versione beta 2.26.40.4 dell’app di messaggistica, attualmente scaricabile attraverso il Google Play Store, e punta a rendere più rapida la visione degli aggiornamenti pubblicati dai propri contatti.

Il meccanismo è molto semplice e chi frequenta altri social lo riconoscerà al primo tentativo. Mentre si guarda uno Stato basta tenere premuto il dito sulla parte destra dello schermo per far partire il video a 2x. Appena si solleva il dito la riproduzione torna alla velocità normale, senza passaggi intermedi. È lo stesso gesto già adottato da Instagram, TikTok e YouTube, quindi l’abitudine è già ben radicata in buona parte degli utenti.

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Come funziona l’accelerazione dei video negli Stati

Credits: TecnoAndroid

Non serve toccare alcuna impostazione per attivare la funzione. Il comando è sempre disponibile e può essere usato più volte durante la visione dello stesso Stato, per esempio per saltare una parte meno interessante e poi tornare al ritmo originale. La velocità scelta, inoltre, non viene memorizzata dall’app. Ogni nuovo contenuto parte quindi a velocità standard, a meno che non si decida di accelerarlo di nuovo con lo stesso gesto.

Si tratta dell’ennesimo ritocco a una sezione su cui la piattaforma sta lavorando parecchio. Di recente WhatsApp ha infatti portato da 15 a 30 secondi la durata massima dei brani musicali che possono accompagnare gli Stati, offrendo più spazio a chi ama arricchire i propri aggiornamenti con una colonna sonora.

L’idea di velocizzare i video, del resto, non nasce adesso. Un sistema simile era già stato introdotto per i filmati condivisi nelle conversazioni individuali, nei gruppi e nei canali a partire dalla beta 2.24.26.20. Con questo aggiornamento lo stesso comando viene semplicemente esteso anche agli Stati, uniformando l’esperienza all’interno dell’applicazione.

Contenuti consumati sempre più in fretta

La possibilità di accelerare la riproduzione può tornare comoda soprattutto quando la lista degli aggiornamenti da guardare è lunga e il tempo a disposizione poco. Allo stesso tempo, però, la novità racconta qualcosa sulle abitudini ormai diffuse nel consumo dei contenuti digitali. Si accelerano i messaggi vocali, si accelerano i video e adesso persino gli aggiornamenti dei contatti, come se anche quei pochi secondi necessari per guardarli fossero diventati troppi. WhatsApp, in questo senso, si adegua a una tendenza consolidata, quella di voler vedere sempre più cose nel minor tempo possibile.

Distribuzione graduale e tempi per la versione stabile

Il rilascio della funzione è partito per una parte degli utenti iscritti al programma beta di WhatsApp per Android e proseguirà in modo graduale nelle prossime settimane. Non tutti coloro che hanno installato l’aggiornamento, quindi, possono già sfruttare la nuova opzione, anche con la versione corretta dell’app sul telefono. Per il momento non ci sono indicazioni precise su quando la riproduzione a velocità doppia degli Stati arriverà anche nella versione stabile dell’applicazione.

Fonte: TecnoAndroid