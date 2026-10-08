Instagram Edits, arriva l’assistente AI che analizza i tuoi video

Instagram ha deciso di portare l’intelligenza artificiale dentro il lavoro quotidiano dei creator. Il 30 settembre 2026 l’azienda ha annunciato che Edits, la sua app dedicata al montaggio video, integra ora un assistente creativo basato sull’AI che legge i dati dell’account dell’utente e suggerisce cosa modificare nei contenuti per farli funzionare meglio. Sulla carta sembra un aiuto prezioso. Nei fatti ha già sollevato una discreta ondata di polemiche.

Il meccanismo è quello di un normale chatbot. Chi produce contenuti può porre domande aperte su ciò che va di moda sulla piattaforma, sul motivo per cui un video ha avuto successo e un altro invece è passato inosservato, oppure su quale pubblicazione abbia colpito di più il proprio pubblico. Per rispondere lo strumento pesca da una serie di metriche ben precise, come i Mi piace, le visualizzazioni, le condivisioni e la fidelizzazione sui video, cioè quanto a lungo vengono davvero guardati prima che lo spettatore passi oltre.

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Cosa può fare l’assistente di Edits

Secondo Instagram, il nuovo assistente è capace di individuare delle tendenze nel tempo e di offrire suggerimenti che i numeri, presi da soli, non riescono a restituire. Il raggio d’azione però va oltre la semplice lettura delle statistiche. Si possono chiedere idee per nuovi contenuti, consigli su come agganciare chi guarda, indicazioni sulle didascalie più adatte e sui brani audio del momento. C’è perfino la possibilità di farsi aiutare nella scrittura del copione di un video, un compito che finora restava interamente sulle spalle dei creator.

Il servizio è gratuito, almeno fino a un certo punto. Esistono dei limiti di utilizzo e chi intende sfruttarlo in modo intensivo potrà sottoscrivere l’abbonamento Meta One per avere più richieste a disposizione. Non si tratta di un dettaglio secondario. Meta deve finanziare i suoi enormi investimenti nell’intelligenza artificiale e ha già lasciato intendere che le funzioni premium dei social potrebbero rappresentare una delle strade per riuscirci.

Le piattaforme ora spiegano come piacere all’algoritmo

Instagram non è l’unica a muoversi in questa direzione. Anche YouTube ha annunciato degli aggiornamenti alla propria dashboard per chi crea contenuti, anch’essa basata sull’AI, che indica come aumentare il coinvolgimento degli spettatori. Nella versione presentata per la prima volta nel 2025 la piattaforma video includeva già strumenti di montaggio con l’intelligenza artificiale e test A/B per confrontare soluzioni diverse.

Il cambio di rotta è evidente. Per anni i grandi social hanno limitato o addirittura nascosto le statistiche dettagliate sui contenuti dei propri iscritti e non sono mai stati trasparenti sulle ragioni per cui un video o un post non avesse raggiunto i risultati sperati. Strumenti come CrowdTangle, usato da ricercatori e giornalisti per monitorare i contenuti più popolari sulle piattaforme di Meta, sono stati chiusi o ridimensionati. Oggi invece sia YouTube sia Instagram promettono consigli personalizzati per assecondare l’algoritmo.

Proprio qui nascono i dubbi. Se tutti ottimizzano i propri contenuti seguendo le stesse indicazioni, il rischio concreto è che i post finiscano per somigliarsi sempre di più, appiattendo la varietà che dovrebbe caratterizzare i social. Cambia anche il rapporto tra le aziende e chi pubblica, dal momento che sono le piattaforme stesse a dire in modo esplicito come muoversi. E non serve molta fantasia per immaginare un futuro in cui le analisi più utili vengano riservate agli abbonati, ricreando quella stessa opacità di cui i creator si lamentano da anni, stavolta però nascosta dietro un abbonamento a pagamento.

Fonte: TecnoAndroid