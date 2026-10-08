App per guadagnare nel 2026: le 7 che funzionano davvero

Online abbondano i sedicenti guru che promettono soldi facili senza fatica, ma dietro quelle proposte così allettanti si nascondono spesso perdite di tempo e meccanismi che fanno arricchire soprattutto chi li vende. Esistono però alcune app per guadagnare qualcosina nel 2026 che funzionano davvero, a patto di partire con aspettative realistiche. Sono sette in tutto e rispondono a esigenze piuttosto diverse tra loro.

Conviene chiarire subito un punto. Nessuna di queste applicazioni è miracolosa né può prendere il posto di un vero impiego con uno stipendio a fine mese. Parliamo piuttosto di piccole opportunità utili ad arrotondare le entrate, un aggancio a quello che una persona già fa per vivere. Le proposte si dividono in tre categorie che cambiano in base al tempo richiesto e ai possibili introiti. I microtask e i test chiedono un impegno medio e possono fruttare tra i 20 e gli 80 euro al mese. I sondaggi retribuiti occupano poco tempo, tra i 5 e i 15 minuti a sessione, con guadagni stimati tra i 10 e i 35 euro mensili spesso sotto forma di buoni regalo. La vendita dell’usato dipende invece da quanto si ha in casa e può portare da 50 euro fino a diverse centinaia.

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Microtask e test, le app per chi ha qualche ora libera

Si parte da Freecash, una piattaforma di tipo GPT, sigla che sta per Get Paid To. Il funzionamento è piuttosto intuitivo perché premia gli utenti che raggiungono determinati obiettivi dentro giochi sponsorizzati, che provano nuove applicazioni oppure che compilano brevi questionari. I pagamenti arrivano tramite PayPal, bonifico o criptovalute e l’app si scarica sia dal Google Play Store sia dall’App Store di Apple.

Tra le app per guadagnare più particolari c’è poi BeMyEye, pensata per il cosiddetto mystery shopping. Qui bisogna alzarsi dal divano, visto che il compito consiste nel completare missioni geolocalizzate nei negozi fisici della propria zona. In pratica si tratta di controllare prezzi, disponibilità o posizionamento promozionale dei prodotti documentando tutto con delle foto. Anche in questo caso il download è possibile su Android e su iPhone.

Sondaggi retribuiti, pochi minuti per qualche euro

AttaPoll è una delle piattaforme di questionari più dirette su smartphone. Invia una notifica quando ci sono sondaggi profilati disponibili e ha una soglia di prelievo particolarmente bassa, circa 3 euro da incassare su PayPal o Revolut. Accanto a questa si trova YouGov, uno dei panel di opinione pubblica più affidabili a livello internazionale. I questionari arrivano con frequenza, sono ben mirati e non soffrono del classico problema dello screening out, cioè l’esclusione a metà compilazione che fa perdere tempo senza ricevere nulla.

Chiude il gruppo Google Opinion Rewards, sviluppata direttamente da Google. L’app propone brevi sondaggi composti spesso da appena 2 o 3 domande, basati sulle ricerche effettuate o sui luoghi visitati. Cambia però la modalità di ricompensa a seconda del sistema operativo. Su Android viene accreditato credito Google Play, mentre su iOS si può riscattare quanto accumulato tramite un conto PayPal.

Vendita dell’usato, la strada più concreta

Per chi cerca introiti reali e tangibili la soluzione più solida e sicura resta Vinted. La piattaforma permette di monetizzare capi di abbigliamento, scarpe, libri ed elettronica che non vengono più utilizzati. Non prevede commissioni a carico del venditore e gestisce in automatico l’etichetta di spedizione integrata, così da semplificare parecchio ogni passaggio.

Per la vendita dell’usato di dimensioni maggiori l’alternativa ideale è Subito.it, punto di riferimento della compravendita sul mercato italiano. Le transazioni possono concludersi con la consegna a mano oppure attraverso il servizio di spedizione TuttoSubito, e anche questa app è disponibile sia sul Google Play Store sia sull’App Store di Apple.

Fonte: TecnoAndroid