Galaxy S26 FE, tre modalità della fotocamera sono sparite: dove sono

Chi ha appena messo le mani su Galaxy S26 FE e ha aperto l’app Fotocamera pensando di trovare tutto lì, in fila, sotto il mirino, resterà un attimo spiazzato: tre modalità ci sono, funzionano, ma non si vedono. Parliamo di Notte, Scatto singolo e Doppia registrazione, sparite dalla barra principale e spostate altrove da Samsung. Non è un bug e nemmeno una dimenticanza, ma una scelta di interfaccia arrivata con One UI 8.5 e confermata in One UI 9, la versione preinstallata sul nuovo modello.

Il risultato, per chi arriva da un Galaxy più vecchio, è un piccolo momento di disorientamento. Le modalità sono le stesse di sempre, la logica di accesso no. E siccome due di queste tre riguardano situazioni piuttosto comuni, dalle foto serali ai video con doppia inquadratura, vale la pena sapere dove sono finite.

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Cosa fanno davvero le tre modalità nascoste

I nomi, va detto, sono abbastanza onesti. La modalità Notte raccoglie i controlli pensati per la fotografia notturna, quindi scene poco illuminate, tempi di esposizione più lunghi, elaborazione dedicata. Su Galaxy S26 FE funziona in modo particolare: nella modalità Foto standard l’opzione compare in automatico solo quando il sensore giudica la scena abbastanza buia. Se la luce è borderline, il telefono decide da solo di non proporla. Ed è proprio per questo che attivarla a mano, in certi casi, ha senso.

Scatto singolo è un’altra storia. Una sola pressione sul pulsante di scatto e il telefono cattura più foto e brevi video, lasciando poi all’utente la scelta del risultato migliore. Comoda nelle situazioni caotiche, dove ricomporre l’inquadratura non è realistico.

Doppia registrazione, infine, permette di riprendere usando contemporaneamente due fotocamere del telefono. Il classico caso è la ripresa dell’ambiente più la reazione di chi sta filmando, uno strumento che chi crea contenuti conosce bene e che qui resta disponibile, solo un po’ più defilato rispetto al passato.

Dove sono finite e come si attivano

La logica di One UI 9 è quella di alleggerire la barra delle modalità, lasciando in primo piano le voci usate più spesso e archiviando le altre. Nessuna funzione è stata rimossa dal Galaxy S26 FE, quindi si tratta soltanto di recuperarle e, volendo, riportarle a portata di dito nell’app Fotocamera.

Il caso più interessante resta quello di Notte, che tra le tre è probabilmente la più utile da tenere sempre pronta. Attivandola manualmente si aggira il comportamento automatico del sensore e si ottiene il pieno controllo sullo scatto in condizioni difficili, senza dover sperare che il software si accorga da solo che la scena è troppo scura. Stessa filosofia per le altre due, che una volta richiamate tornano selezionabili come qualsiasi altra modalità.

Prezzi e disponibilità di Galaxy S26 FE

Sul fronte acquisti, Galaxy S26 FE è già in circolazione online con listini piuttosto distanti tra loro. Da Bpm power il prezzo indicato è di 495 euro, mentre altre proposte viste in rete si attestano su 573 euro e, salendo, 799 euro. Una forbice ampia, tipica delle prime settimane di vita commerciale di un dispositivo appena presentato, quando le disponibilità di magazzino e le versioni disponibili fanno oscillare parecchio le cifre.