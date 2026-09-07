Samsung Galaxy A07s: 4 GB di RAM e display da 6,7 pollici

Samsung ha portato sul mercato Galaxy A07s, un dispositivo che rappresenta l’ennesimo gradino verso il basso nella fascia economica del catalogo coreano. Il debutto è avvenuto in Giordania, mercato che spesso funziona da banco di prova per i modelli più essenziali, e la formula è chiara fin dal nome: si tratta di una versione ancora più contenuta nel prezzo del già spartano Galaxy A07, arrivato a febbraio. Più che un entry level, verrebbe da definirlo un exit level, perché scorrendo la scheda tecnica la tentazione è quella di uscire piuttosto che entrare.

Schermo grande, refresh ridimensionato

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Il pannello è un LCD da 6,7 pollici con risoluzione HD+ e frequenza di aggiornamento a 90 Hz. La diagonale generosa resta il biglietto da visita più immediato, quello che in negozio cattura l’occhio prima di qualsiasi altra considerazione, ma il confronto con il fratello maggiore racconta subito dove sono passate le forbici. Su Galaxy A07, infatti, il refresh rate arriva a 120 Hz, mentre qui ci si ferma appunto a 90 Hz. Non un dramma per chi usa lo smartphone per messaggi, chiamate e qualche video, decisamente meno entusiasmante per chi era abituato a scorrimenti più fluidi.

La risoluzione HD+ su una diagonale così ampia, va detto, è una scelta ricorrente in questa fascia di prezzo. Serve a contenere i costi e allo stesso tempo a non affaticare troppo la batteria, che su questo tipo di prodotti resta uno degli argomenti di vendita più solidi. La densità di pixel ne risente, e chi ha l’occhio allenato se ne accorge, ma il pubblico di riferimento raramente mette questo parametro in cima alla lista delle priorità.

Processore MediaTek e memorie ridotte all’osso

Sotto la scocca lavora il MediaTek Helio G99+, prodotto con processo produttivo a 6 nanometri e articolato su otto core. Anche qui il cambio di rotta rispetto a Galaxy A07 è evidente, visto che quel modello monta il Dimensity 6300. Due chip diversi per impostazione e generazione, con il passaggio che segna una scelta precisa in termini di posizionamento commerciale.

Il capitolo più delicato però riguarda le memorie. Galaxy A07s arriva con 4 GB di RAM e 64 GB di spazio di archiviazione, ampliabile tramite microSD. Numeri che oggi suonano davvero al minimo sindacale, considerando quanto pesano le applicazioni più comuni e quanto spazio divorano foto e video nel giro di pochi mesi. Lo slot per la scheda di memoria offre una via di fuga, certo, ma non risolve il tema della RAM, che resta il vero collo di bottiglia nell’uso quotidiano quando si passa da un’app all’altra.

La crisi delle memorie si fa sentire sui listini

C’è un contesto più ampio che aiuta a leggere queste scelte. Il mercato dei componenti sta attraversando una fase complicata proprio sul fronte dei chip di memoria, con costi in salita che si scaricano inevitabilmente sui prodotti finiti. Per mantenere un prezzo sotto certe soglie, i produttori sono costretti a sacrifici importanti, e la prima voce a essere tagliata è quasi sempre quella delle memorie interne.

Galaxy A07s si inserisce esattamente in questa logica. Non punta a stupire nessuno sul piano delle specifiche, non prova a competere con i modelli di fascia media e non nasconde la propria natura di prodotto costruito attorno a un obiettivo di prezzo. Display ampio, autonomia come punto di forza, processore adeguato alle operazioni di base e memorie calibrate al ribasso: la combinazione è quella tipica di chi cerca semplicemente uno smartphone funzionante spendendo il meno possibile, in un momento in cui anche quel meno possibile sta diventando sempre più difficile da garantire.