Google Fairwind Program: chi può usare Gemini 3.8 Flash Cyber

Con il Fairwind Program Google ha scelto una strada che merita attenzione, perché stabilisce chi può e chi non può mettere le mani su uno strumento pensato per scovare falle informatiche prima che lo facciano gli altri. Al centro della vicenda c’è Gemini 3.8 Flash Cyber, un modello riservato a un gruppo ristretto di enti selezionati dall’azienda stessa. Non un prodotto sul mercato, non qualcosa che chiunque possa acquistare o testare, ma un accesso concesso su invito, secondo parametri decisi internamente.

La differenza rispetto al passato non è di poco conto. Quando un’intelligenza artificiale è in grado di individuare vulnerabilità critiche dentro codice complesso, il possesso di quella capacità diventa un vantaggio difensivo enorme. Chi ce l’ha può correggere prima. Chi non ce l’ha resta scoperto, e non per scelta propria, ma perché qualcun altro ha deciso così. Il criterio di selezione, in questo scenario, pesa quanto la tecnologia stessa.

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Chi decide chi può difendersi

Il punto delicato del Fairwind Program sta proprio qui. La lista dei soggetti ammessi non risponde a una norma pubblica, non passa da un’autorità, non viene discussa in un parlamento. Risponde a valutazioni aziendali. Google individua gli enti che ritiene affidabili o strategicamente rilevanti e apre loro la porta, lasciando fuori tutti gli altri. È una logica comprensibile dal punto di vista industriale, perché uno strumento capace di trovare buchi di sicurezza è anche, potenzialmente, uno strumento capace di sfruttarli. Limitare la platea riduce il rischio di abusi.

Solo che questa scelta produce un effetto collaterale evidente. La sicurezza digitale, che dovrebbe essere un bene collettivo, finisce per diventare una risorsa distribuita in modo diseguale. Ospedali, piccoli comuni, aziende medie, fornitori di servizi essenziali che non rientrano nei criteri restano con gli strumenti di prima, mentre altri lavorano con una marcia in più. E in un ecosistema interconnesso, la fragilità di un anello si scarica su tutti gli altri. Un fornitore compromesso apre la strada al cliente, un ente locale bucato espone dati che riguardano cittadini comuni.

Il vuoto normativo europeo

Sul versante regolatorio la situazione è ancora più scoperta. L’AI Act si occupa di classificare i sistemi di intelligenza artificiale in base al rischio, di imporre obblighi di trasparenza, di stabilire cosa sia vietato e cosa consentito. Non affronta però il tema di chi debba avere accesso agli strumenti di difesa digitale e con quali garanzie. La governance della distribuzione, in sostanza, non è disciplinata. Nessuna regola europea stabilisce che una capacità difensiva critica debba essere resa disponibile in modo equo, o che i criteri di selezione debbano essere pubblici e verificabili. Il risultato è che una decisione con ricadute pubbliche viene presa in un contesto interamente privato. Non c’è un obbligo di motivazione, non c’è un meccanismo di ricorso per chi viene escluso, non c’è un’autorità che possa valutare se quella scelta rispetti criteri di proporzionalità. L’Europa, che pure ha investito parecchio nel costruire un impianto normativo sull’intelligenza artificiale, si trova a osservare dall’esterno una dinamica che incide direttamente sulla resilienza delle proprie infrastrutture.

Il Fairwind Program non è quindi soltanto un’iniziativa commerciale o un modo per gestire un modello sensibile. È il segnale di uno spostamento più profondo, dove la capacità di proteggersi dagli attacchi informatici passa attraverso accordi bilaterali con un fornitore tecnologico invece che attraverso politiche pubbliche. E chi resta fuori da quegli accordi non ha, al momento, alcuno strumento formale per farsi sentire.