PS5, errore di spazio con SSD libero: la soluzione nascosta

Chi possiede una PlayStation 5 conosce bene la scena: la console chiede spazio per installare un aggiornamento, l’SSD mostra ancora gigabyte liberi, e il download si blocca prima di partire. L’errore di spazio su PS5 compare anche quando la memoria non è piena, e il ciclo si ripete sempre allo stesso modo, con il messaggio che invita a fare pulizia e la coda dei download che resta immobile. Non è una svista dell’utente né una questione di file dimenticati da qualche parte.

Il fenomeno risulta piuttosto diffuso, tanto che numerose discussioni online raccontano esperienze quasi identiche. La causa non avrebbe nulla a che vedere con la capacità reale del disco. Il bug sembra nascere dagli spegnimenti anomali della console, quelli improvvisi, che vanno a corrompere il meccanismo con cui la PS5 tiene il conto dello spazio disponibile. In pratica il sistema legge male i propri dati e si convince di essere pieno quando non lo è affatto.

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Come riparare l’archiviazione della console dalla modalità provvisoria

La buona notizia è che Sony ha previsto un rimedio, solo che lo ha sistemato in un angolo poco battuto del sistema. Serve passare dalla modalità provvisoria, quella che gran parte dei giocatori non ha mai visto in vita propria. La procedura richiede di spegnere completamente la console, quindi tenere premuto il pulsante di accensione: al primo bip nulla, si continua a premere fino al secondo bip che arriva qualche secondo dopo.

Quando compare la schermata dedicata, il controller DualSense va collegato via cavo, perché in questa modalità il Bluetooth resta fuori gioco. Dal menu si seleziona la voce “Ripara l’archiviazione della console” e da lì la macchina fa tutto da sola. La diagnostica dura pochi istanti, il conteggio dello spazio torna corretto e i download rimasti in sospeso ripartono senza bisogno di disinstallare nemmeno un titolo. Nessuna libreria da sacrificare, nessun salvataggio da spostare su un disco esterno.

Quando l’SSD è davvero pieno: il trucco dei video dei trofei

Diverso è il caso in cui la memoria sia effettivamente satura. Anche lì esiste un margine di recupero che in pochi sfruttano, e riguarda una funzione attiva per impostazione predefinita. La PS5 registra automaticamente un breve video ogni volta che viene sbloccato un trofeo, un piccolo filmato celebrativo che finisce direttamente nella memoria interna. Dopo anni di partite e centinaia di trofei conquistati, quelle clip arrivano a occupare una quantità di spazio tutt’altro che trascurabile, con il paradosso che difficilmente qualcuno tornerà a guardarle.

Per fermare l’accumulo il percorso è semplice: Impostazioni, poi Acquisizioni e trasmissioni, quindi la sezione Trofei, dove si disattiva la registrazione automatica. Esistono anche vie di mezzo, per chi non vuole rinunciare del tutto al ricordo dei momenti migliori. La console può essere configurata per salvare soltanto i trofei di platino, quelli che davvero valgono qualcosa, oppure per ridurre durata e risoluzione dei video in modo da alleggerirne il peso.

Un dettaglio da tenere presente riguarda il materiale già archiviato. Disattivare la funzione blocca le nuove registrazioni, ma le clip accumulate negli anni restano dove sono e vanno cancellate a mano dalla galleria della PlayStation 5. Un lavoro noioso, certo, però su una libreria costruita in diverse stagioni di gioco il recupero di spazio può rivelarsi consistente, soprattutto per chi ha l’abitudine di completare i giochi al 100 per cento e ha collezionato una lunga fila di riconoscimenti.

Le due situazioni, quella del bug e quella della memoria realmente esaurita, portano quindi a interventi differenti. La prima si risolve con la riparazione dell’archiviazione dalla modalità provvisoria, un passaggio da pochi minuti che rimette in ordine i conteggi interni. La seconda passa dalla gestione delle acquisizioni automatiche, un accorgimento che agisce sulle abitudini della console più che sui contenuti scaricati.