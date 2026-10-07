Fitbit Edge, emerge il prezzo europeo: 179 euro con ECG e GPS

Google prepara il terreno per Fitbit Edge, il nuovo fitness tracker della casa, e a pochi giorni dalla diffusione delle prime immagini arrivano ulteriori dettagli che riguardano soprattutto il prezzo. Si parla di 179 euro in Europa e di 159 sterline nel Regno Unito, cifre che collocano il dispositivo in una fascia piuttosto accessibile. Sul mercato statunitense, invece, per il momento non è emerso nulla, ma per chi acquista in Italia l’informazione che conta davvero è già sul tavolo.

Le indiscrezioni non si fermano al costo. Anzi, il quadro tecnico che sta prendendo forma è abbastanza completo e permette di farsi un’idea precisa di cosa offrirà il prossimo braccialetto smart di Mountain View, sia sul fronte dello schermo sia su quello del monitoraggio della salute.

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Display OLED, Fitbit OS e accesso al Play Store

Il nuovo tracker dovrebbe montare un display OLED touchscreen da 1,34 pollici con modalità sempre attiva. Una scelta pensata per rendere la consultazione delle informazioni immediata, senza dover risvegliare manualmente lo schermo ogni volta che serve dare un’occhiata all’ora o alle notifiche. Su un dispositivo che si porta al polso tutto il giorno è un dettaglio che fa la differenza nell’uso quotidiano.

Sotto il profilo software, Fitbit Edge sarà basato su Fitbit OS e potrà accedere al Play Store di Google. Va detto però che, con ogni probabilità, le possibilità offerte saranno un po’ più limitate rispetto a quelle dei classici smartwatch con Wear OS. Il che è abbastanza coerente con la natura del prodotto, che resta un tracker e non punta a sostituire un orologio intelligente in tutto e per tutto.

Per quanto riguarda la salute, la dotazione appare solida. Sono previsti sensori ottici dedicati alla rilevazione della frequenza cardiaca e della saturazione dell’ossigeno nel sangue (SpO2), affiancati da sensori elettrici per l’ECG. Una combinazione che porta su un dispositivo relativamente economico funzioni che fino a poco tempo fa erano appannaggio dei modelli più costosi.

GPS integrato, sensori e oltre 40 attività sportive

La connettività sarà affidata, come prevedibile, al Bluetooth. Il dispositivo risulterà compatibile sia con iPhone sia con gli smartphone Android, quindi non costringerà nessuno a restare dentro un unico ecosistema. A completare il pacchetto ci sarà il GPS integrato, utile soprattutto a chi esce a correre o in bicicletta e vuole registrare i propri percorsi senza portarsi dietro il telefono.

Il comparto sensori si annuncia particolarmente ricco. Oltre al GPS troveranno spazio accelerometro, giroscopio, barometro e altimetro, strumenti che lavorano insieme per restituire dati più accurati su movimenti, dislivelli e variazioni di quota. Tutto questo si traduce in una lettura più precisa dell’attività svolta durante la giornata.

Le funzioni dedicate al benessere abbracceranno numerosi aspetti della vita di tutti i giorni. Il nuovo Fitbit dovrebbe tenere traccia di passi, distanza percorsa, calorie bruciate, temperatura cutanea, qualità del sonno, carico cardiaco e ciclo mestruale. Un ventaglio ampio, che copre sia l’aspetto sportivo sia quello legato al riposo e alla salute generale.

Chi pratica sport con una certa regolarità troverà inoltre il riconoscimento e la registrazione di oltre 40 attività sportive differenti, tra cui corsa, nuoto e golf. Fitbit Edge si propone così come un compagno versatile, capace di adattarsi a discipline molto diverse tra loro, con un prezzo di 179 euro per il mercato europeo e di 159 sterline per quello britannico.

Fonte: TecnoAndroid