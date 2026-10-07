YouTube Shorts cambia algoritmo: spinta ai contenuti originali

Il formato verticale di Google cambia passo e lo fa partendo da un principio piuttosto semplice. YouTube Shorts si prepara infatti a premiare chi crea contenuti propri e a spingere in secondo piano chi si limita a ricaricare il lavoro altrui. Nonostante il successo enorme raggiunto da YouTube in tutto il mondo, il team di sviluppo della piattaforma non ha mai smesso di metterci mano e stavolta l’intervento riguarda proprio la sezione dedicata ai video brevi.

La novità arriva da un post pubblicato sul sito di supporto, con cui il colosso di Mountain View ha spiegato le proprie intenzioni in modo abbastanza diretto. L’obiettivo è dare più risalto ai contenuti originali su YouTube Shorts e togliere spazio a quelli di scarsa qualità. Non si parla quindi di nuove funzioni visibili nell’app o di ritocchi all’interfaccia. Il cambiamento lavora dietro le quinte, dentro il meccanismo che decide quali clip finiscono davanti agli occhi degli spettatori ogni volta che scorrono il feed.

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Come ragionano i sistemi di raccomandazione

Per capire la portata dell’aggiornamento serve fare un piccolo passo indietro. Secondo quanto spiegato da Google, i sistemi di raccomandazione di YouTube sono pensati per mettere in contatto il pubblico con video che ritiene davvero utili. Quello che compare sullo schermo non è frutto del caso. Dietro ogni suggerimento c’è infatti la valutazione di miliardi di segnali differenti.

Tra questi spiccano la cronologia di visualizzazione, gli interessi tematici di ciascun utente e il livello di interazione con i contenuti. Messi insieme, questi elementi servono a costruire la migliore esperienza possibile per chi guarda. Ed è proprio su questo meccanismo, già molto articolato, che l’azienda ha deciso di intervenire per cambiare le priorità all’interno della piattaforma dedicata ai video brevi.

Più spazio a chi crea, meno a chi ricarica

Con l’intento di migliorare l’esperienza di visione di YouTube Shorts per tutti, Google sta aggiornando i propri algoritmi così da assegnare una maggiore priorità ai contenuti originali. Allo stesso tempo verrà ridotta la visibilità dei video ripubblicati da altri creatori senza che questi abbiano aggiunto nulla di personale. Una distinzione semplice da spiegare a parole, ma che potrebbe incidere in modo concreto su ciò che appare nel feed.

In pratica l’aggiornamento dovrebbe portare un doppio beneficio. Da una parte gli spettatori dovrebbero trovarsi davanti a un’esperienza migliore e più curata. Dall’altra i creatori che pubblicano materiale proprio avranno più possibilità di crescere e ottenere successo sulla piattaforma, senza vedersi scavalcati da chi sfrutta il lavoro degli altri per accumulare visualizzazioni.

Il rovescio della medaglia riguarda i canali che si limitano ad aggregare video o a ricaricare quelli di altri autori senza apportare modifiche significative. Per loro la conseguenza più probabile è una visibilità ridotta nel feed di YouTube Shorts. La strada indicata per non perdere terreno passa dall’aggiunta di un valore reale al contenuto, che si tratti di commenti originali, di montaggi unici oppure di una propria narrazione capace di dare al video un’identità diversa rispetto al materiale di partenza.

Fonte: TecnoAndroid