Apple e LG preparano accessori smart home per il nuovo home hub

Apple e LG Electronics stanno lavorando insieme a una nuova linea di accessori per la smart home pensati per dialogare con l’atteso home hub della casa di Cupertino e con gli altri prodotti domestici del marchio. Si parla di campanelli, serrature e telecamere che porteranno il logo LG ma che sono nati con il contributo diretto di Apple, un dettaglio che dice molto su come l’azienda intende allargare il proprio ecosistema casalingo senza dover produrre tutto da sola.

La lista dei dispositivi emerge dai documenti che LG ha depositato presso la Federal Communications Commission e presso UL Solutions. Dentro ci sono un videocitofono cablato, un termostato, una serratura smart a catenaccio, un sensore di temperatura, una telecamera di sicurezza per interni, una per esterni e una telecamera con faro integrato. Nelle carte il nome di Apple non compare mai e LG ha chiesto alla FCC di mantenere riservati i dettagli. I prodotti saranno costruiti e commercializzati con il marchio LG, anche se lo sviluppo è avvenuto con l’aiuto di Apple.

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Perché Apple punta sui fornitori di seconda parte

La formula scelta è quella dei cosiddetti fornitori di seconda parte, un modello che permette ad Apple di espandere in fretta la propria offerta senza sobbarcarsi per intero i costi e la complessità legati alla produzione e all’assistenza di una gamma così ampia di accessori. Non si tratta però di un semplice accordo di licenza. Apple può mettere mano al design dei prodotti, calibrarne le funzioni e supervisionare la parte ingegneristica, il tutto mantenendo il lavoro lontano dai riflettori.

Sul fronte delle tempistiche c’è da pazientare un po’. Il 13 ottobre Apple dovrebbe presentare il chiacchierato home hub insieme a una nuova Apple TV 4K e a un nuovo HomePod mini, ma i dispositivi firmati LG non saranno pronti per il lancio prima di qualche mese. Quindi l’arrivo del centro di controllo domestico e quello degli accessori compatibili non andranno di pari passo, almeno all’inizio.

Dal punto di vista tecnico diversi prodotti LG supportano WiFi, Bluetooth, Thread e Matter, cioè gli standard ormai centrali per chi vuole costruire una casa connessa che funzioni senza troppi grattacapi. La serratura aggiunge anche il supporto alla tecnologia UWB, la banda ultralarga che consente lo sblocco automatico quando ci si avvicina alla porta con il proprio dispositivo.

Un rapporto di lunga data tra Apple e LG

La collaborazione non nasce dal nulla. Apple e LG hanno lavorato fianco a fianco in molte occasioni. Nei dispositivi della mela finiscono da tempo componenti di LG Display e nel periodo in cui Apple non vendeva monitor con il proprio marchio i due colossi avevano dato vita ai monitor UltraFine 4K e 5K realizzati appositamente per i Mac. Una partnership quindi già collaudata, che ora si sposta su un terreno diverso.

Fonte: TecnoAndroid