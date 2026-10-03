Fire TV Stick su Amazon: sconti fino al 60% e minimo storico

Chi aspettava l’occasione giusta per trasformare il televisore di casa in un centro multimediale trova oggi su Amazon diverse varianti di Fire TV Stick a prezzo ribassato, con sconti che arrivano fino al 60% e, in più di un caso, toccano il minimo storico registrato sulla piattaforma. Le offerte coinvolgono tre modelli diversi, pensati per esigenze e budget differenti, dalla versione più semplice in alta definizione fino a quella più completa con supporto al 4K.

Il punto di partenza è Fire TV Stick HD, nella versione di ultima generazione, che scende a 25,99 € contro un prezzo consigliato di 64,99 €. Il risparmio arriva così al 60%, e parliamo del prezzo più basso mai visto per questo dispositivo sulla piattaforma. Una cifra davvero contenuta per un accessorio che si collega al televisore e lo rende subito pronto per lo streaming.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Dal punto di vista pratico, questo modello punta tutto sulla semplicità. Il design è ultraportatile, quindi occupa pochissimo spazio dietro la TV e si sposta facilmente da una stanza all’altra. C’è anche il supporto al WiFi 6, un dettaglio che fa la differenza quando si tratta di mantenere la connessione stabile. Tutte le applicazioni sono raccolte in un unico posto, che si tratti di Prime Video, Netflix, Disney+ o di tante altre piattaforme ancora, senza dover saltare da un menu all’altro per trovare cosa guardare.

Fire TV Stick 4K Plus e 4K Max, le alternative per chi vuole di più

Per chi cerca una qualità d’immagine superiore c’è Fire TV Stick 4K Plus, proposto a 37,99 € rispetto ai 84,99 € del listino. Lo sconto si attesta al 55% e anche in questo caso il prezzo coincide con il minimo storico, il che rende l’offerta particolarmente interessante per chi possiede un televisore compatibile con la risoluzione più alta.

La caratteristica principale di questo dispositivo è la capacità di garantire una riproduzione in 4K fluida anche quando al router sono collegati più apparecchi contemporaneamente. Una situazione piuttosto comune nelle case di oggi, dove smartphone, computer e console si contendono la stessa rete e spesso rischiano di rallentare la visione proprio sul più bello.

Salendo ancora di livello si arriva a Fire TV Stick 4K Max, anche questo nella versione di ultima generazione, pensato per chi ha esigenze più specifiche. Il prezzo scende a 52,99 € a fronte dei 114,99 € consigliati, con un taglio del 54%. Qui però il minimo storico non è stato raggiunto, visto che la cifra attuale supera di circa 6 € il prezzo più basso mai registrato. Resta comunque uno sconto consistente rispetto al listino ufficiale.

In arrivo le Offerte Prime di Amazon

Queste promozioni arrivano a ridosso di un appuntamento molto atteso dagli acquirenti. Tra pochi giorni partiranno infatti ufficialmente le Offerte Prime di Amazon, l’evento che porta con sé una lunga serie di prodotti scontati in diverse categorie.

Per il momento, i tre modelli di Fire TV Stick coprono fasce di prezzo ben distinte. Si va dai 25,99 € della versione HD ai 37,99 € della 4K Plus, fino ai 52,99 € richiesti per la 4K Max, con percentuali di sconto comprese tra il 54% e il 60% rispetto ai rispettivi prezzi consigliati.

Fonte: TecnoAndroid