Realme C100x: smartphone economico con batteria da 7500 mAh e ArmorShell – Recensione

Riuscire a trovare un equilibrio tra autonomia, resistenza e prestazioni quotidiane non è sempre semplice. Spesso, per mantenere il prezzo contenuto, bisogna accettare compromessi su uno o più di questi aspetti. realme C100x nasce proprio con l’obiettivo di offrire un’esperienza più completa, concentrando l’attenzione su caratteristiche che possono fare la differenza nell’utilizzo di tutti i giorni.

Il dispositivo combina una batteria Titan da 7500 mAh, la ricarica rapida a 45 W, un display 120 Hz, un processore octa-core e una memoria interna che può arrivare fino a 256 GB. A queste caratteristiche si aggiunge una costruzione progettata per resistere meglio agli urti, con ArmorShell Protection, certificazione IP64 e superamento dei test di resistenza agli urti secondo lo standard MIL-STD 810H. La filosofia del C100x emerge anche dal software, basato su realme UI su Android 16, che integra funzioni come AI Outdoor Mode, Mini Capsule, AI Eraser, AI Clear Face e AI Image Matting.

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Design e costruzione

Il realme C100x adotta un design chiamato Fluid Design, ispirato al movimento dell’acqua e caratterizzato da superfici pensate per restituire un aspetto più ricercato rispetto a quello tipico di uno smartphone entry-level.

Le due interpretazioni estetiche indicate da realme sono Golden Coast, ispirata alle coste illuminate dal sole, e Deepblue Tide, che richiama invece le tonalità e il movimento delle profondità marine. Il risultato è un dispositivo dall’aspetto moderno, con angoli arrotondati e una scocca studiata per risultare confortevole durante l’impugnatura. Considerando la presenza della batteria da 7500 mAh, lo spessore di circa 8,78 mm e il peso di circa 219 grammi risultano comprensibili. Non siamo davanti a uno smartphone particolarmente leggero, ma le dimensioni sono state contenute rispetto a ciò che ci si potrebbe aspettare da una batteria di questa capacità. La costruzione è stata inoltre progettata pensando alla resistenza quotidiana.

ArmorShell Protection

Credits: TecnoAndroid

La tecnologia ArmorShell Protection interviene direttamente sulla struttura dello smartphone con diversi accorgimenti destinati a migliorare la resistenza agli urti. La struttura frontale presenta un’altezza ottimizzata sui due lati degli angoli, così da aumentare la protezione attorno allo schermo. All’interno dello smartphone è presente una struttura dedicata all’assorbimento degli urti, con i componenti più importanti protetti attraverso un sistema di imbottitura in schiuma. Anche il vetro utilizzato per la copertura dello schermo è stato scelto per offrire una maggiore resistenza. realme ha inoltre lavorato sulla protezione contro le cadute da determinate angolazioni, arrivando a dichiarare una resistenza alla caduta frontale fino a 2 metri su superfici in marmo.

Il dispositivo ha superato anche il MIL-STD 810H Shock Resistance Test, aggiungendo un riferimento ulteriore alla robustezza della costruzione. A completare la protezione troviamo la certificazione IP64, che permette di proteggere il dispositivo dalla polvere e dagli schizzi d’acqua. Non si tratta di una certificazione che rende possibile l’immersione, ma è comunque utile nelle normali situazioni quotidiane.

realme ha sottoposto il C100x a una serie particolarmente ampia di prove di affidabilità. Secondo i dati forniti dall’azienda, lo smartphone ha superato 130 test estremamente severi e più di 320 fasi di test complessive. Tra le prove troviamo 14.000 test di micro-caduta, 40.000 cicli di inserimento e rimozione del connettore USB, 500.000 pressioni del pulsante di accensione e 150.000 pressioni dei pulsanti del volume. Sono numeri che descrivono un prodotto progettato per affrontare un utilizzo quotidiano intenso, dove cadute accidentali, collegamenti frequenti del cavo e pressione ripetuta dei pulsanti fanno parte della normale vita dello smartphone. È presente anche Wet Hand Touch 2.0, che mantiene il controllo touch utilizzabile con le mani bagnate e durante condizioni di pioggia più intensa. La funzione Speaker Cleaner, invece, utilizza il suono per aiutare a espellere polvere e acqua dall’altoparlante.

Display

Credits: TecnoAndroid

Il pannello del realme C100x è un LCD da 6,75 pollici con risoluzione HD e frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz. La frequenza elevata rende più fluide le animazioni dell’interfaccia e lo scorrimento delle pagine, migliorando la percezione di reattività rispetto ai classici pannelli a 60 Hz. realme dichiara inoltre una luminosità di picco fino a 900 nit, un valore pensato per migliorare la leggibilità all’aperto. In condizioni di forte illuminazione ambientale, la maggiore luminosità permette di consultare più facilmente messaggi, mappe e contenuti sul display. La tecnologia LCD permette inoltre di utilizzare il DC Dimming, evitando il tipo di sfarfallio associato alla modulazione PWM tipica di molti pannelli OLED alle basse luminosità. È una soluzione orientata al comfort visivo durante l’utilizzo prolungato.

Prestazioni e memoria

Il realme C100x utilizza un chipset octa-core realizzato con processo produttivo a 12 nm e un’architettura a otto core. realme dichiara un punteggio fino a 399.603 punti su AnTuTu V11. Il dispositivo è stato inoltre sottoposto a un test interno denominato 48-Month Smooth Performance, pensato per verificare il mantenimento della fluidità nel corso di un periodo equivalente a quattro anni. Per la memoria è disponibile una configurazione che può arrivare a 256 GB di spazio di archiviazione. La tecnologia Dynamic RAM permette inoltre di utilizzare parte dello spazio disponibile per espandere virtualmente la memoria operativa. Nella configurazione 4 GB + 256 GB, per esempio, realme indica l’equivalente di 8 GB aggiuntivi di Dynamic RAM, arrivando a un totale virtuale di 12 GB. La disponibilità delle configurazioni può variare in base al mercato.

Credits: TecnoAndroid

L’hardware è stato ottimizzato anche per offrire un’esperienza più fluida durante il gaming. realme parla di Smooth Gaming Performance e indica test effettuati con giochi MOBA, principalmente Mobile Legends: Bang Bang, utilizzando la qualità grafica elevata e la modalità Pro Gamer. La presenza del display a 120 Hz contribuisce inoltre a rendere più immediati i movimenti sullo schermo, soprattutto nei giochi compatibili con frequenze di aggiornamento elevate.

Batteria da 7500 mAh e ricarica a 45 W

La batteria Titan da 7500 mAh permette al C100x di puntare su un’autonomia particolarmente elevata. realme dichiara oltre 20 ore di riproduzione video online, fino a 132 ore di ascolto musicale, oltre 25 ore di WhatsApp, circa 15 ore di navigazione tramite Google Maps e fino a 12 ore di Free Fire.

I dati indicano inoltre oltre 56 ore di chiamate e fino a 758 ore di standby. Quando la batteria si scarica, la ricarica rapida da 45 W permette di recuperare rapidamente energia, con supporto alla ricarica rapida, 5 minuti possono garantire fino a 4 ore di chiamate, un dato particolarmente utile quando si ha poco tempo a disposizione. Il C100x supporta anche la ricarica inversa a 6 W, trasformando lo smartphone in una piccola fonte di alimentazione per altri dispositivi compatibili.

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Per migliorare la longevità, realme ha introdotto la tecnologia 6-Year Battery Health. L’azienda dichiara che la batteria può mantenere una buona salute fino a sei anni, grazie alla combinazione tra tecnologia proprietaria e sistemi di protezione basati sull’intelligenza artificiale. Il sistema è associato a una durata dichiarata di 1.600 cicli di ricarica, con i test effettuati nei laboratori realme a 25 °C. Per chi tende a mantenere lo smartphone per diversi anni, questa attenzione alla batteria può avere un peso importante nella scelta del dispositivo.

Connettività e Audio

Il C100x integra una nuova architettura delle antenne accompagnata da algoritmi di AI NetPilot, progettati per migliorare la qualità della connessione in situazioni caratterizzate da segnale debole o elevato affollamento della rete. realme dichiara miglioramenti fino all’85% nella forza del segnale in determinati scenari, fino al 79% nella fluidità video in metropolitana e fino al 30% nella fluidità delle videochiamate in aree affollate. Si tratta di dati provenienti dai test interni dell’azienda, quindi l’effettivo risultato dipenderà dall’ambiente, dall’operatore e dalle condizioni della rete.

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Per l’audio realme utilizza un sistema 300% UltraBoom Speaker. Attraverso la modalità 300% Ultra Volume, premendo nuovamente il pulsante del volume dopo aver raggiunto il 100% è possibile incrementare ulteriormente il livello sonoro. Il volume massimo dichiarato arriva a 82 dB, con una camera acustica ottimizzata per offrire una maggiore ampiezza e un suono più corposo. Questa modalità è pensata soprattutto per gli ambienti rumorosi, dove un volume più elevato può rendere più facilmente udibili chiamate, notifiche e contenuti multimediali.

realme UI e Android 16

Sul piano software il C100x utilizza realme UI basata su Android 16. L’interfaccia introduce una serie di strumenti dedicati alla gestione quotidiana e alcune funzioni basate sull’intelligenza artificiale. Tra queste troviamo AI Outdoor Mode, che aumenta la visibilità del display sotto la luce diretta del sole e ottimizza contemporaneamente la fluidità. realme dichiara inoltre un miglioramento fino al 22% della velocità di rete in determinate condizioni outdoor. La Mini Capsule permette di visualizzare informazioni e stato di alcune funzioni direttamente nell’area superiore dello schermo. Sono supportati elementi come riproduzione musicale, livello della batteria, meteo, consumo dati, conteggio dei passi, torcia e stato dei servizi di ride-hailing compatibili.

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Il comparto software fotografico integra AI Eraser, che permette di rimuovere persone e oggetti indesiderati dalle fotografie. È presente anche AI Clear Face, progettata per migliorare la definizione dei volti e aumentare la nitidezza delle immagini. La funzione AI Image Matting consente invece di isolare il soggetto dalle fotografie attraverso una pressione prolungata, trasformandolo in uno sticker modificabile.

Fotocamera

Sul retro troviamo una fotocamera principale da 50 megapixel, mentre la fotocamera anteriore utilizza un sensore da 8 megapixel. Il sistema fotografico è accompagnato dalle funzioni software basate sull’intelligenza artificiale già descritte, che permettono di intervenire sulle immagini dopo lo scatto. La configurazione è coerente con la filosofia del dispositivo: non punta sulla presenza di numerosi sensori, ma concentra le risorse sulla fotocamera principale e sulle funzioni di elaborazione. Qualitativamente le immagini non sono di altissimo livello, ma comunque perfettamente in linea con la fascia di prezzo di appartenenza, con scarse luci si vede un pochino di rumore digitale, sebbene sia comunque sotto controllo. L’unico “difetto” riguarda un eccesso nella saturazione degli scatti, i colori non sempre sono precisi, andando in parte a distorcere il risultato finale dell’immagine realizzata.

I video, al massimo in FullHD a 30fps, sono più che bilanciati, peccato per una stabilizzazione, ovviamente completamente digitale, un po’ ballerina, capace di limitare in parte la resa finale e l’utilizzo del dispositivo nell’uso quotidiano e comune.

Conclusioni

Il realme C100x è stato progettato intorno a esigenze molto concrete. La combinazione tra batteria da 7500 mAh, ricarica a 45 W, display 120 Hz, ArmorShell Protection e certificazione IP64 crea uno smartphone pensato soprattutto per accompagnare l’utente durante l’intera giornata senza richiedere particolari attenzioni. La costruzione resistente è supportata da oltre 130 test di affidabilità, dalla certificazione MIL-STD 810H, dalla protezione contro le cadute fino a 2 metri e da funzioni come Wet Hand Touch 2.0 e Speaker Cleaner. Anche l’autonomia è stata affrontata in maniera completa, con 6-Year Battery Health, 1.600 cicli dichiarati, ricarica inversa a 6 W e una capacità che permette di affrontare anche giornate particolarmente impegnative.

Il display LCD da 6,75 pollici a 120 Hz e fino a 900 nit, il supporto alla Dynamic RAM fino all’equivalente di 24 GB nelle configurazioni previste, il chipset octa-core e il sistema audio 300% UltraBoom da 82 dB completano una dotazione orientata soprattutto alla praticità. Il software basato su Android 16 aggiunge poi strumenti come AI Outdoor Mode, Mini Capsule, AI Eraser, AI Clear Face e AI Image Matting, ampliando le possibilità offerte dal dispositivo senza cambiare la sua impostazione generale.

Fonte: TecnoAndroid