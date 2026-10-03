HP OmniBook 3 da 17,3 pollici scende a 599 euro: minimo storico

Il notebook HP OmniBook 3 con schermo da 17,3 pollici scende a 599 euro su Amazon e raggiunge così il suo minimo storico. Un prezzo che salta subito all’occhio, perché un portatile con un display tanto ampio e una grafica integrata di fascia alta come la Radeon 680M raramente si trova sotto la soglia dei 900 euro. Questa volta invece il listino di 879 euro viene ridimensionato in modo decisamente netto.

La versione protagonista dell’offerta, siglata dp0000slx, mette insieme un processore AMD Ryzen 7 160 e un pannello FHD IPS antiriflesso da 300 nits. Si tratta di un abbinamento che a queste condizioni economiche capita di vedere poco spesso, soprattutto per chi desidera uno schermo generoso senza affrontare una spesa eccessiva.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

HP OmniBook 3, uno schermo generoso con la potenza AMD

La gamma OmniBook 3 rappresenta la nuova generazione di portatili HP pensata per la fascia d’ingresso e quella intermedia. Il target è chiaro fin da subito: studenti e utenti che lavorano da casa o in ufficio e che hanno bisogno di uno strumento affidabile per la produttività di tutti i giorni. A muovere il tutto c’è il chip AMD Ryzen 7 160, un’APU della famiglia Mendocino basata su architettura Zen recente, affiancata dalla GPU Radeon 680M integrata, tra le più performanti oggi disponibili per l’uso da ufficio e per il multimedia leggero.

La dotazione comprende 8 GB di RAM e un SSD da 512 GB, una memoria che garantisce velocità di sistema nettamente superiori rispetto ai vecchi hard disk meccanici. Il vero asso nella manica del laptop resta però il display da 17,3 pollici con risoluzione FHD a 1920×1080, pannello IPS e trattamento antiriflesso. La luminosità dichiarata di 300 nits rende testi, slide e video molto nitidi anche durante le sessioni di lavoro più lunghe.

Anche sul piano della connettività il portatile non si fa mancare nulla. C’è una porta HDMI per collegare monitor esterni, ci sono connettori USB A per le periferiche più diverse e una comoda USB C con Power Delivery dedicata alla ricarica. Completa il quadro il jack audio per cuffie e altri dispositivi.

Oltre 200 test di affidabilità e Windows 11 a bordo

Un capitolo a parte merita la resistenza del dispositivo. HP sottopone l’intera linea OmniBook 3 a più di 200 test di affidabilità, che comprendono 25.000 aperture del coperchio, verifiche termiche estreme e ben 10 milioni di battute sulla tastiera. Sono garanzie concrete per chi cerca un computer destinato a un utilizzo intenso e prolungato nel tempo, che si tratti di aule universitarie, uffici o ambiente domestico.

Il sistema operativo Windows 11 chiude una configurazione studiata per gestire con fluidità Teams, Excel, Canva e le principali attività di studio e di lavoro leggero. Il tutto senza sacrificare un’esperienza multimediale piacevole, grazie proprio all’ampiezza dello schermo.

Sconto del 32% e prezzo più basso di sempre

Su Amazon il prezzo di HP OmniBook 3 nella versione dp0000slx crolla a 599 euro contro gli 879 euro del listino. Lo sconto del 32% si traduce in un risparmio di 280 euro e porta questo specifico modello alla quotazione più bassa mai registrata. È un’occasione interessante per chi vuole un display ampio e una configurazione equilibrata senza spendere cifre proibitive. La disponibilità è garantita direttamente da Amazon, con tutte le tutele previste per un acquisto sicuro e tracciabile.

Fonte: TecnoAndroid