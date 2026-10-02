Polestar Charge, nuovi abbonamenti e 1,25 milioni di colonnine

Ricaricare un’auto elettrica durante un viaggio in Europa diventa più semplice per i clienti Polestar, grazie all’ampliamento del servizio Polestar Charge e a due nuovi piani in abbonamento dedicati alla ricarica rapida. La casa automobilistica svedese ha aggiornato la propria offerta introducendo Plus e Pro, due formule mensili che permettono di ottenere tariffe scontate presso alcune delle principali reti di ricarica rapida. Allo stesso tempo, la piattaforma amplia ulteriormente la propria rete, arrivando a offrire accesso a oltre 1,25 milioni di punti di ricarica pubblici distribuiti in tutta Europa.

La nuova struttura di Polestar Charge prevede un livello standard senza abbonamento, affiancato dai due nuovi piani mensili. La differenza principale riguarda la frequenza con cui il cliente utilizza la ricarica rapida. Il piano Plus costa 7,99 euro al mese e offre uno sconto del 15% presso cinque reti di ricarica rapida selezionate in ciascun mercato. È pensato soprattutto per chi ricorre alle colonnine ad alta potenza solo occasionalmente. Il piano Pro, invece, ha un costo di 14,99 euro al mese e porta lo sconto al 30% presso sette reti selezionate. Tra queste figura anche Ionity, rendendo la formula più orientata a chi utilizza frequentemente la ricarica rapida durante i propri spostamenti.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

L’ampliamento dell’offerta non riguarda soltanto la percentuale di sconto. Con i nuovi piani aumenta infatti anche il numero di punti di ricarica convenzionati sui quali è possibile usufruire delle tariffe dedicate. Gli utenti Plus possono accedere a oltre 104.000 punti di ricarica scontati in Europa, mentre per gli abbonati Pro il numero supera quota 118.000. Rispetto al precedente livello di abbonamento, si tratta rispettivamente di un incremento del 26% e del 43%. In Italia la crescita è ancora più evidente. Il piano Plus permette di accedere a oltre 11.600 punti scontati, mentre con Pro si superano i 12.300. L’incremento rispetto alle precedenti formule raggiunge rispettivamente l’82% e il 93%.

Oltre 1,25 milioni di punti in Europa

Anche senza sottoscrivere un abbonamento, Polestar Charge continua a garantire un accesso molto ampio alla rete pubblica. Il servizio permette oggi di utilizzare oltre 1,25 milioni di punti di ricarica in Europa, includendo anche la rete Tesla Supercharger. Il sistema è pensato per evitare la necessità di utilizzare account differenti durante i viaggi. I clienti Polestar possono infatti utilizzare un unico account, attraverso l’applicazione oppure la card dedicata. Per i veicoli compatibili è inoltre disponibile la funzione Plug & Charge, che consente di semplificare ulteriormente l’avvio della ricarica. Durante la pianificazione di un viaggio con Google Maps è anche possibile filtrare i punti di ricarica appartenenti alla rete Polestar Charge.

Il servizio viene utilizzato sempre di più

L’ampliamento arriva mentre cresce l’utilizzo della piattaforma. Tra giugno e agosto 2026 i clienti Polestar hanno effettuato 161.000 sessioni di ricarica, un dato che mostra quanto la ricarica pubblica sia ormai una componente importante dell’esperienza con un’auto elettrica. Secondo Polestar, gli utenti che scelgono un abbonamento possono iniziare a recuperare il costo della formula già dalla prima ricarica completa, a seconda delle modalità di utilizzo e dello sconto applicabile. L’iniziativa si inserisce inoltre in un mercato europeo in cui la diffusione delle auto elettriche continua a crescere. Nel primo semestre del 2026, secondo i dati ACEA citati dall’azienda, i veicoli elettrici hanno rappresentato oltre il 20% delle nuove immatricolazioni nell’Unione Europea.

Un unico servizio per viaggiare in Europa

Polestar Charge viene incluso con l’acquisto di una vettura Polestar, comprese quelle disponibili attraverso il programma di usato certificato. L’obiettivo è rendere l’accesso alla ricarica pubblica il più possibile uniforme, soprattutto quando si attraversano diversi Paesi europei. L’offerta aggiornata prova quindi a intervenire su uno degli aspetti che possono influenzare maggiormente l’esperienza di guida elettrica: il costo della ricarica rapida. Con Plus e Pro, Polestar punta a differenziare il servizio in base alle abitudini del conducente, lasciando comunque disponibile l’accesso alla rete anche senza un abbonamento mensile.

Fonte: TecnoAndroid