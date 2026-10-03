Volantino Action, fai da te in offerta con cacciaviti a 4,99 euro

Il nuovo volantino Action strizza l’occhio soprattutto agli appassionati di fai da te, con una serie di promozioni settimanali e prezzi bassi da record su moltissimi articoli. La campagna resta attiva fino al 6 ottobre e porta nei negozi dell’insegna un’ondata di sconti che va dagli attrezzi per il bricolage agli accessori tecnologici, fino a qualche piccolo elettrodomestico per la cucina. L’offerta è ampia e abbraccia esigenze molto diverse tra loro, con cifre che in diversi casi restano sotto i 5 euro.

Chi ha in programma qualche lavoretto in casa, in garage o in giardino trova parecchi spunti interessanti. Lo stesso vale per chi cerca un gadget utile da tenere in borsa o un oggetto che dia un tocco diverso alla scrivania. Le promozioni sono valide salvo esaurimento scorte, quindi la disponibilità dei singoli prodotti può variare da un punto vendita all’altro nel corso della settimana.

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Le offerte per il fai da te nel volantino Action

La parte più corposa del volantino Action riguarda proprio il mondo del bricolage. In prima fila c’è l’organizer con cassetti Werckmann, proposto a 11,95 euro, una soluzione pratica per mettere ordine tra viti, chiodi e minuteria varia. Sempre a marchio Werckmann compare anche un pacchetto da 200 fascette, venduto a 1,49 euro: una spesa minima per un articolo che in casa torna utile più spesso di quanto si pensi.

Tra gli articoli più curiosi spicca l’avviatore multifunzione con power bank integrata, in vendita a 29,95 euro. Si tratta di un accessorio pensato soprattutto per le emergenze, perfetto da tenere in auto quando la batteria decide di abbandonare il guidatore nel momento meno opportuno. Chi lavora spesso con l’impianto elettrico può invece puntare sul set di cacciaviti VDE da 9 pezzi, completo di scatola contenitore, che costa appena 4,99 euro.

Per chi si occupa del giardino arriva poi il soffiatore Varo a 19,77 euro. La particolarità sta nella tripla funzione, perché oltre a soffiare è in grado anche di aspirare e sminuzzare. Un solo attrezzo, insomma, per raccogliere foglie e detriti senza dover acquistare tre apparecchi separati, e con un prezzo decisamente abbordabile per questa categoria di prodotti.

Tecnologia e casa, le altre occasioni della settimana

Non mancano alcune proposte dedicate alla tecnologia. La più interessante è probabilmente la powerbank Philips da 20.000 mAh con 20 watt di potenza, disponibile a 14,95 euro. Una capacità del genere permette di ricaricare lo smartphone più volte, il che la rende una compagna affidabile durante i viaggi o nelle giornate particolarmente lunghe fuori casa. Accanto a lei c’è il tubo multicolor in confezione da 8 pezzi, venduto a 12,95 euro, ideale per aggiungere un po’ di colore alla postazione da gioco o a quella di lavoro.

Anche la cucina ha il suo spazio nel nuovo volantino. Gli amanti delle bevande calde possono contare sul montalatte George Wilkinson Chocoluxe, proposto a 17,95 euro, utile per preparare cappuccini e cioccolate senza troppa fatica. Chi invece apprezza un design dal sapore vintage può dare un’occhiata ai piccoli elettrodomestici retrò Tristar, cioè il bollitore e il tostapane, disponibili in diverse varianti per adattarsi allo stile dell’arredamento.

Il nuovo volantino Action con tutte queste promozioni sarà attivo fino al 6 ottobre nei punti vendita dell’insegna, sempre salvo esaurimento scorte.

Fonte: TecnoAndroid