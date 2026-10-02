vivo X Fold6 arriva in Italia: fotocamera da 200 MP e 6.900 mAh

Il nuovo pieghevole vivo arriva ufficialmente in Italia con una dotazione da top di gamma e punta forte sulla fotografia, grazie a un sistema ZEISS da 200 MP e alla compatibilità con un nuovo teleconverter. Si chiama vivo X Fold6 ed è disponibile dal 1° ottobre nella configurazione da 12 GB di RAM e 512 GB di memoria interna. Oltre al formato pieghevole, il dispositivo porta con sé una batteria BlueVolt da 6.900 mAh, due display fino a 120 Hz, certificazioni contro acqua e polvere e il nuovo OriginOS 7 Fold.

Il comparto fotografico rappresenta uno dei punti centrali del nuovo X Fold6. La fotocamera principale ZEISS raggiunge 200 MP e utilizza un ampio sensore HPB sviluppato da vivo insieme a Samsung, abbinato al rivestimento ZEISS T* e alla stabilizzazione ottica dell’immagine con livello CIPA 4.5. A questa si affianca un teleobiettivo ZEISS APO, una soluzione particolarmente interessante perché rappresenta la prima fotocamera con certificazione ZEISS APO utilizzata su uno smartphone pieghevole. Il sensore Sony LYTIA 602 viene affiancato dalla tecnologia VCS di vivo e da un sistema periscopico con zoom ottico 3x e focale equivalente di 70 mm. Il teleobiettivo supporta inoltre la telemacro e lo ZEISS HyperZoom fino a 100x, permettendo di fotografare soggetti distanti, dettagli architettonici, spettacoli e manifestazioni sportive. Completa il sistema una fotocamera ultra-grandangolare ZEISS da 50 MP, mentre il chip vivo V3+ si occupa dell’elaborazione delle immagini.

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Con il Teleconverter si arriva a 200 mm

La vera particolarità del nuovo pieghevole è però la possibilità di utilizzare il Teleconverter vivo ZEISS Gen 2. X Fold6 è infatti il primo foldable del marchio compatibile con questo accessorio, che permette di raggiungere una focale equivalente di 200 mm. Il teleconverter può essere utilizzato in diverse modalità, tra cui Foto, Ritratto, Paesaggio, Istantanea, Video, Palco, Time-lapse e Pro. La soluzione è pensata soprattutto per chi fotografa soggetti molto lontani, come concerti ed eventi sportivi. L’accessorio mantiene inoltre dimensioni relativamente compatte, con un formato di 96 mm e un peso di 153 grammi, così da poter essere trasportato più facilmente insieme allo smartphone.

Il software fotografico mette a disposizione anche modalità specifiche come Motion Portrait 2.0, progettata per seguire soggetti in movimento, e Night Flash Portrait, che sfrutta un flash con zoom multifocale per migliorare i ritratti in condizioni di scarsa illuminazione. Per gli spettacoli dal vivo arriva invece la modalità Palco, che utilizza gli algoritmi Magic 2.0 e NICE 3.0 per migliorare la resa dei soggetti ripresi a distanza. Anche la registrazione video è pensata per un utilizzo avanzato: X Fold6 supporta Dolby Vision in 4K a 60 fps, mentre il grande schermo interno può diventare uno strumento aggiuntivo durante la realizzazione dei contenuti.

Il pieghevole diventa anche uno strumento per creare contenuti

L’ampio display permette di sfruttare alcune funzioni progettate espressamente per la fotografia e il video. Con Split-Screen Preview, ad esempio, lo schermo esterno può diventare un teleprompter mentre si registra con la fotocamera posteriore. La funzione Interactive Cover Screen permette invece di mostrare animazioni sul display esterno per attirare l’attenzione di bambini e animali domestici durante gli scatti. Con Left-Screen Preview, infine, le fotografie appena realizzate vengono mostrate su una parte del display mentre sulla restante metà rimane attiva la fotocamera.

Nonostante il formato pieghevole, vivo ha inserito una batteria BlueVolt da 6.900 mAh. Il dispositivo può raggiungere uno spessore di appena 4,4 mm quando è completamente aperto nella versione Black. La ricarica via cavo FlashCharge arriva a 80 W, mentre quella wireless raggiunge 40 W. È disponibile anche la ricarica wireless inversa.

La batteria utilizza un anodo al silicio di quinta generazione per aumentare la densità energetica e una tecnologia allo stato semisolido di terza generazione. Secondo vivo, quest’ultima permette di mantenere un’erogazione più stabile anche a basse temperature, fino a -20 °C. Il modello Black pesa 228 grammi e misura 4,4 mm da aperto. La variante Blue arriva invece a 4,8 mm e pesa 235 grammi, mantenendo comunque dimensioni contenute considerando la capacità della batteria e la presenza di due schermi.

Due display fino a 5.000 nit

X Fold6 utilizza un display interno da 8,02 pollici basato su materiale luminescente Samsung M14 e uno schermo esterno da 6,51 pollici con materiale BOE Q11. Entrambi i pannelli utilizzano la tecnologia 8T-LTPO, con refresh rate adattivo da 1 a 120 Hz e regolazione automatica della luminosità. Il picco locale dichiarato arriva a 5.000 nit, mentre la luminosità minima può scendere fino a 1 nit per rendere più confortevole l’utilizzo al buio. La protezione comprende inoltre certificazioni IPX8 e IPX9 contro acqua e schizzi e IP5X contro la polvere. Si tratta comunque di protezioni ottenute in condizioni di laboratorio e non permanenti, quindi vivo raccomanda di evitare l’esposizione non necessaria ai liquidi.

Il nuovo X Fold6 debutta con OriginOS 7 Fold, versione del sistema operativo progettata per sfruttare le possibilità offerte dal grande display interno. Origin Smooth Engine coordina risorse di calcolo, memoria, archiviazione ed elaborazione grafica per mantenere la fluidità anche con numerose applicazioni aperte. Origin Workbench aggiunge invece strumenti specifici per il lavoro e la produttività.

La funzione Multi-schermo diviso permette di utilizzare fino a quattro applicazioni contemporaneamente, con una disposizione personalizzabile. A questa si aggiunge Trascina con AI, che consente di spostare contenuti tra applicazioni attraverso un semplice trascinamento. A gestire le operazioni pensa il Dimensity 9500 Super Edition, sviluppato da vivo e MediaTek per X Fold6 e affiancato da un sistema di elaborazione concorrente progettato per distribuire meglio le risorse quando vengono utilizzate più applicazioni impegnative. Con vivo Office Kit è inoltre possibile collegare lo smartphone a un monitor o televisore compatibile e attivare la Modalità Desktop, trasformando il pieghevole in una postazione più simile a quella di un computer per documenti, presentazioni e comunicazioni.

Prezzo e disponibilità in Italia

vivo X Fold6 è disponibile in Italia nelle colorazioni Black e Blue, con configurazione 12 GB + 512 GB, a partire da 2.199 euro. Il dispositivo può essere acquistato attraverso i principali canali di vendita. È disponibile anche una versione con Kit fotografico a 2.399 euro, proposta in esclusiva sullo store ufficiale vivo Italia e su MediaWorld.it. Gli utenti che si erano iscritti alla lista d’attesa sullo store ufficiale ricevono inoltre un codice sconto da 250 euro utilizzabile per questa configurazione.

Su Amazon.it è previsto un coupon da 100 euro, mentre presso Unieuro ed Euronics gli iscritti ai rispettivi programmi fedeltà possono usufruire di uno sconto di 100 euro, portando il prezzo della versione standard a 2.099 euro, oltre alla possibilità di accedere a formule di finanziamento a tasso zero. MediaWorld.it propone invece lo sconto di 100 euro agli iscritti al programma fedeltà sulla versione con Kit fotografico, che arriva così a 2.299 euro, sempre con possibilità di finanziamento a tasso zero. Completa il debutto italiano la collaborazione con WINDTRE, che proporrà una tariffa dedicata con X Fold6 a partire dal 26 ottobre.

Fonte: TecnoAndroid