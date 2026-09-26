Corsa lenta, 10 minuti bastano per umore e concentrazione

Bastano dieci minuti di corsa lenta per sentirsi meglio, e non serve nemmeno spingere sul passo. È questa l’idea che sta guadagnando terreno tra chi studia il rapporto fra movimento e cervello: un’andatura molto blanda, quasi una trotterellata, sarebbe sufficiente a migliorare l’umore e a rendere più nitida la capacità di concentrarsi. Niente cronometro, niente soglia anaerobica, niente sensi di colpa per il ritmo al chilometro.

Il punto è proprio quello. Per anni la corsa è stata raccontata come una questione di prestazione, di progressi misurabili, di tabelle da rispettare. L’idea che una sessione brevissima e volutamente pigra possa produrre effetti concreti sul benessere mentale ribalta parecchie convinzioni radicate, soprattutto fra chi si è sempre tenuto alla larga dall’attività fisica pensando che, se non si suda parecchio, tanto vale restare fermi.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Dieci minuti che pesano più di quanto sembri

La durata indicata è sorprendentemente contenuta. Dieci minuti sono il tempo di una telefonata, di una pausa caffè allungata, del tragitto verso il supermercato. Eppure, secondo quanto emerge, quella finestra così breve di attività fisica a bassissima intensità è già in grado di agire sull’umore e sulla concentrazione. Una soglia d’ingresso bassa, insomma, che rende l’esercizio accessibile anche a chi non ha una storia sportiva alle spalle o a chi convive con giornate frammentate e sempre di corsa, ironia della sorte.

C’è poi un aspetto pratico da non sottovalutare. Correre piano significa poter parlare mentre si corre, non arrivare a fine sessione con il fiatone e, soprattutto, non temere il giorno dopo. Questo abbassa drasticamente l’attrito psicologico che di solito precede l’allenamento, quel momento in cui si cercano scuse per rimandare. Se l’impegno richiesto è minimo, la probabilità di ripetere l’esperienza cresce, e la costanza conta più della singola sessione eroica.

Perché la corsa lenta convince anche i più scettici

Chi ha sempre associato la corsa lenta a una versione annacquata dello sport vero fatica ad accettarla. Eppure il vantaggio sta esattamente nella sua modestia. Non richiede attrezzatura particolare, non impone un luogo specifico, non obbliga a iscriversi da nessuna parte. Un paio di scarpe comode e uno spazio in cui muoversi sono sufficienti, e questo la rende una delle forme di esercizio più democratiche in circolazione.

Il beneficio sulla concentrazione è forse l’elemento più interessante per chi passa le giornate davanti a uno schermo. La sensazione di testa più sgombra dopo una breve sessione di movimento è qualcosa che molti riferiscono per esperienza diretta, e il fatto che possa bastare un’andatura minima per ottenerla sposta parecchio il discorso. Non serve ritagliarsi un’ora, non serve organizzare la giornata attorno all’allenamento.

Va detto che nessuno sostiene che dieci minuti di trotto sostituiscano un programma strutturato per chi punta a obiettivi atletici. Il discorso riguarda il benessere mentale, non i tempi sui cinque chilometri. Sono due piani diversi che spesso vengono confusi, e questa confusione ha probabilmente tenuto lontane dalla corsa più persone di quante si immagini.

Fonte: TecnoAndroid