Nella Crescent Island, gnu e giraffe sono isolati e senza predatori dal 2020

Da oltre cinque anni gli animali di Crescent Island, in Kenya, vivono in una condizione che sulla carta sembrerebbe ideale: nessun predatore, erba a disposizione, nessuna minaccia all’orizzonte. Dal 2020 l’innalzamento delle acque ha tagliato fuori questo lembo di terra dalla terraferma, trasformando quella che era una penisola in una vera e propria isola. Gnu, giraffe e altri erbivori si sono ritrovati isolati, senza leoni o iene a tenerli in allerta. Il punto è che il paradiso immaginato da chi sente questa storia per la prima volta non corrisponde granché alla realtà.

L’idea di un ambiente senza predatori evoca subito immagini rassicuranti, branchi che pascolano tranquilli, cuccioli che crescono senza rischi. E in effetti, almeno in apparenza, gli animali dell’isola se la passano bene. Le popolazioni prosperano, le condizioni sembrano favorevoli, la vita scorre senza gli agguati che scandiscono normalmente le giornate di un erbivoro nella savana africana. Ma la fotografia completa racconta qualcosa di diverso, e non tutte le notizie che arrivano da Crescent Island sono buone.

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Cosa è successo dal 2020 in poi

Il fenomeno che ha isolato l’area è l’innalzamento del livello dell’acqua, un processo che ha progressivamente sommerso il collegamento con la terraferma. Prima di allora gli animali potevano entrare e uscire, spostarsi, mescolarsi con i gruppi che vivevano al di fuori. Dopo, quel passaggio è semplicemente scomparso sott’acqua. Gnu, giraffe e gli altri abitanti si sono trovati confinati in uno spazio delimitato, senza possibilità di allontanarsi.

Un cambiamento del genere non è mai neutro. Un territorio chiuso significa risorse finite, spazio finito, margini di manovra ridotti. E quando manca completamente la pressione dei predatori, gli equilibri che regolano naturalmente il numero di individui presenti in un ambiente vengono meno. Quella che dall’esterno sembra una condizione di privilegio, vista da vicino somiglia più a un esperimento involontario su cosa succede a una comunità animale quando si toglie una delle sue variabili fondamentali.

Perché non è il paradiso che si immagina

La narrazione dell’isola felice funziona bene finché ci si ferma alla superficie. Gli gnu e le giraffe di Crescent Island stanno prosperando, questo è vero, ed è proprio la parola che descrive meglio la situazione attuale. Solo che prosperare, in un contesto chiuso e privo di controlli naturali, porta con sé conseguenze che raramente vengono raccontate quando si parla di aree protette o di rifugi naturali.

La questione riguarda il rapporto tra numero di animali e capacità del territorio di sostenerli. È una dinamica che chiunque abbia a che fare con la gestione della fauna conosce bene, e che sull’isola si presenta in una versione particolarmente estrema, perché nessuno ha progettato questo isolamento. È successo e basta, spinto dall’acqua che saliva.

Il caso di Crescent Island è diventato interessante proprio per questo motivo. Non è una riserva creata a tavolino, non è un recinto costruito da qualcuno, non è un progetto di conservazione con obiettivi definiti. È il risultato di un cambiamento ambientale che ha ridisegnato la geografia di un’area e, con essa, le regole del gioco per tutti gli animali che ci vivevano. Un esperimento naturale, se si vuole usare un’espressione che in ecologia ha un significato preciso.

Dal 2020 a oggi la situazione non si è sbloccata, e gli animali continuano a vivere su quel lembo di terra circondato dall’acqua, senza predatori e senza vie di uscita.

Fonte: TecnoAndroid