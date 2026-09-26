Zeekr 9X, SUV superlusso plug-in da 897 CV in Italia: oltre i 100.000€

Zeekr 9X è il SUV plug in che il gruppo Geely ha scelto per attaccare il segmento premium, e in Italia arriverà con un prezzo di partenza di 122.610 euro per la versione al vertice della gamma. La presentazione al pubblico avviene in una cornice inusuale per l’automotive, ovvero il Monaco Yacht Show in agenda dal 23 al 26 settembre, dove tra yacht da decine di metri troverà spazio anche questo colosso a sei posti. La variante scelta per il debutto è la Ultra AWD, con le prime consegne fissate per l’inizio dell’anno prossimo.

Le misure raccontano bene che tipo di vettura sia: 5.239 mm di lunghezza, 2.029 mm di larghezza, 1.819 mm di altezza e un passo che arriva a 3.169 mm. Spazio che non è stato sprecato, perché lo schema interno è un 2+2+2 distribuito su tre file, con la seconda pensata quasi come una piccola business class.

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Abitacolo su tre file e comfort da salotto

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Le due poltrone centrali della Zeekr 9X si reclinano fino a 145 gradi e offrono riscaldamento, ventilazione, funzione massaggio e memoria delle posizioni. Lo scorrimento elettrico non serve solo al comfort, ma anche a rendere più semplice l’accesso alla terza fila, che nei SUV di questa stazza spesso resta un esercizio di contorsionismo. Il bagagliaio parte da 677 litri con tutti i sei posti occupati e sale fino a 2.148 litri viaggiando in due, con le due file posteriori abbattute.

Sul fronte dell’assetto ci sono sospensioni pneumatiche adattive con un’escursione di 11 cm, che permettono di portare l’altezza minima da terra fino a 200 mm. La dotazione tecnologica dell’abitacolo è abbondante: quadro strumenti da 13 pollici, due schermi OLED da 16 pollici al centro e davanti al passeggero, un head up display da 47 pollici e un ulteriore pannello OLED da 17 pollici per chi siede dietro. L’audio è affidato a un impianto Naim da 32 altoparlanti, mentre tra gli accessori compaiono frigobar da 8,6 litri, tendine parasole elettriche, sedili anteriori a regolazione elettrica con memoria, guida assistita di livello 2 gestita tramite LiDAR e parcheggio automatizzato.

Powertrain plug in da 897 CV e ricarica a 900 V

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Il cuore tecnico è un plug in hybrid che abbina un 2.0 turbobenzina a quattro cilindri a due motori elettrici, uno per asse. Ne esce una trazione integrale da 660 kW, quindi 897 CV, con 935 Nm di coppia massima. Lo 0 a 100 km/h viene coperto in 4,1 secondi e la velocità massima è di 240 km/h, numeri che per un mezzo così grande fanno un certo effetto.

La batteria da 55,1 kWh è insolitamente capiente per un’ibrida, più vicina a quella di un’elettrica pura, e consente 179 km in solo elettrico. L’autonomia complessiva dichiarata sfiora i 737 km. Il dettaglio più interessante però riguarda l’architettura elettrica a 900 V, che apre alla ricarica rapida in corrente continua fino a 330 kW: dal 10 all’80 per cento in meno di 10 minuti.

Un solo allestimento e pochi optional

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La strategia commerciale è quella del tutto incluso. L’unico allestimento a listino comprende di serie cerchi in lega da 22 pollici, vernice metallizzata Crystal White, fari anteriori a matrice di LED, portiere e portellone sdoppiato ad apertura e chiusura automatizzata, vetri posteriori oscurati e tetto panoramico apribile sopra i posti anteriori.

Gli extra si contano sulle dita di una mano. Gli interni in pelle Nappa, nelle tinte Caramel Brown o Blue Moonglade, costano 1.600 euro. Le vernici Onyx Black o Lava Grey chiedono 1.900 euro. Il pacchetto estetico Black si attesta a 5.100 euro, mentre tra le voci disponibili figura anche il pacchetto connettività premium con parcheggio da remoto.

Fonte: TecnoAndroid