Centrifuga Philips serie 3000: 800 watt a 97,99 euro su Amazon

La centrifuga Philips della serie 3000 scende di prezzo su Amazon con uno sconto del 39% che la porta a 97,99 euro invece dei 159,99 abituali. Si tratta di un apparecchio pensato per chi desidera portare in tavola succhi freschi di frutta e verdura ogni giorno, senza trasformare la preparazione in un piccolo lavoro manuale. Un’abitudine salutare che ormai in tanti hanno fatto propria, anche se spesso la fatica di sbucciare e tagliare ogni ingrediente in pezzi minuscoli basta a far rinunciare ancora prima di cominciare.

È proprio su questo punto che il modello di Philips prova a fare la differenza. L’idea è quella di eliminare quasi del tutto i tempi morti della preparazione, così da rendere l’estrazione un gesto rapido e quotidiano. Il merito va soprattutto al motore da 800 watt, capace di lavorare con costanza sia gli alimenti più teneri come arance e pomodori, sia quelli decisamente più compatti come radici di zenzero, carote e mele.

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Un motore da 800 watt per ogni tipo di ingrediente

La potenza rappresenta il vero cuore di questa centrifuga. Con i suoi 800 watt la macchina riesce a gestire senza difficoltà qualsiasi ingrediente, dal più morbido al più duro, da quello più malleabile a quello più denso. Non serve quindi scegliere con attenzione cosa inserire per paura di affaticare l’apparecchio, perché il motore mantiene un ritmo regolare anche con i vegetali più fibrosi.

Questa versatilità apre la strada a parecchie ricette diverse, adatte a gusti ed esigenze differenti. C’è chi potrebbe puntare su un mix multivitaminico da bere nei mesi più freddi, chi invece preferisce qualcosa di energetico da affiancare all’attività sportiva. E poi ci sono le pause più semplici, quelle ritagliate tra una sessione di studio, una giornata di lavoro o un momento di tempo libero, dove un bicchiere di succo appena fatto diventa soltanto un piccolo piacere.

A completare il quadro c’è la bocca di carico XL, un dettaglio che si sposa bene con la filosofia generale del prodotto. Il nome stesso della tecnologia QuickClean racconta l’attenzione di Philips per la praticità, con l’obiettivo di rendere l’uso quotidiano il più snello possibile, dalla preparazione degli ingredienti fino al momento dell’estrazione vera e propria.

Prezzo in offerta e pagamento a rate su Amazon

Veniamo alla parte economica, che è poi il motivo principale per cui questo modello merita attenzione in questi giorni. Su Amazon la centrifuga Philips serie 3000 viene proposta a 97,99 euro, contro un listino di 159,99 euro. Il risparmio è di 62 euro, una cifra piuttosto consistente per un elettrodomestico di questa categoria.

Per chi preferisce non affrontare la spesa tutta in una volta, esiste anche la possibilità di dilazionare l’importo. L’acquisto può essere suddiviso in cinque rate senza interessi da 19,60 euro al mese, una soluzione comoda per distribuire il costo nel tempo senza pagare nulla in più rispetto al prezzo scontato.

Il prezzo indicato è stato rilevato il 29 settembre alle 9.35 direttamente sulla pagina ufficiale del prodotto su Amazon.it. Come accade spesso sulla piattaforma, le cifre possono cambiare con una certa frequenza in base alle decisioni del venditore, per cui l’offerta sulla centrifuga Philips potrebbe subire variazioni anche nel giro di poche ore.

Fonte: TecnoAndroid