iPhone 18 Pro e Duo in Caviar Black Edition: le versioni i lusso senza fotocamera

Caviar, l’azienda con sede a Dubai che da anni trasforma gli smartphone più attesi in oggetti di lusso, ha svelato nelle ultime ore la nuova collezione Black Edition dedicata agli ultimi modelli di casa Apple. Le versioni personalizzate riguardano iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max e anche iPhone Duo, che entra così a pieno titolo nel catalogo del marchio. In tutto le serie sono sei, ma due spiccano sulle altre per una scelta decisamente fuori dal comune: le fotocamere sono state eliminate del tutto.

È il tradizionale trattamento che Caviar riserva ogni anno ai nuovi iPhone, stavolta con un’impronta più cupa ed essenziale. Il nero domina l’intera linea, e il lavoro si concentra su materiali e finiture più che su decorazioni vistose.

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Supersonic e Ultimate, gli iPhone che non scattano foto

Credits: TecnoAndroid

Le due edizioni più curiose si chiamano Supersonic e Ultimate. Sul retro l’isola fotografica c’è ancora, ma è completamente piatta e liscia, senza alcun obiettivo al suo interno. La fotocamera frontale invece è fisicamente presente, solo che risulta disconnessa e quindi inutilizzabile. Non si tratta di un vezzo estetico. Caviar pensa a un pubblico ben preciso, cioè professionisti che lavorano in ambienti ad alta sicurezza come alcune strutture governative o aziendali, dove i dispositivi dotati di fotocamera sono vietati.

Chiaramente non saranno in tanti ad avere questa esigenza, e ancora meno quelli disposti a spendere cifre che superano con facilità i 9.000 euro. Ma all’azienda ne basta un numero molto ridotto, visto che ogni modello verrà prodotto in appena 19 unità. Tra le due serie cambiano innanzitutto gli smartphone di partenza. Supersonic è pensata per iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max, mentre Ultimate è riservata a iPhone Duo.

Poi ci sono le finiture, che fanno davvero la differenza. Supersonic adotta una lavorazione satinata che riduce i riflessi, mentre Ultimate punta su una texture spazzolata in verticale capace di creare sfumature tra il nero e il grafite a seconda della luce. In entrambi i casi il logo Apple viene integrato nel design con una tonalità scura, al punto da risultare quasi invisibile.

Versus, Titanium, Signature e Prestige per chi vuole tenere la fotocamera

Credits: TecnoAndroid

Chi non può fare a meno di scattare foto trova comunque parecchie alternative nella Black Edition. Le serie Versus, Titanium, Signature e Prestige mantengono l’hardware originale di Apple ma sostituiscono il pannello posteriore con materiali decisamente pregiati, come la pelle di coccodrillo nera, inserti in oro a 24 carati e dettagli in titanio lasciati a vista.

Anche qui l’impostazione rimane volutamente sobria. L’effetto nasce dal contrasto tra materiali e superfici diverse, senza elementi appariscenti che rubino la scena. Le specifiche tecniche degli smartphone restano identiche a quelle dei modelli proposti da Apple, per cui sotto la scocca di lusso si ritrovano esattamente gli stessi iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max e iPhone Duo venduti normalmente.

Per fare un confronto con le versioni standard, al momento iPhone 18 Pro si trova online a partire da 1.375 euro, iPhone 18 Pro Max da 1.629 euro e iPhone Duo a 2.369 euro.

Fonte: TecnoAndroid