Code Geass: Star Chaser Aspal sarà una serie, ecco chi la firma

A vent’anni esatti dal debutto, Code Geass si prepara a tornare con una storia completamente nuova. Per celebrare il suo 20° anniversario la saga arriverà con una serie inedita intitolata Code Geass: Star Chaser Aspal, prevista nel corso del 2027. Si tratta di un ritorno importante perché parliamo di uno dei titoli considerati tra le vere opere maestre dell’anime moderno, capace di lasciare il segno in un’intera generazione di spettatori.

La serie originale ha esordito il 5 ottobre 2006 e per due stagioni ha raccontato la ribellione di Lelouch Lamperouge contro il potente Impero di Britannia. Quel racconto è diventato con il tempo il punto di partenza principale per tutte le produzioni successive del franchise, che negli anni si è allargato ben oltre la vicenda del suo protagonista. Proprio da lì nasce l’universo che oggi riparte con un nuovo capitolo, a distanza di due decenni dalla prima messa in onda.

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Star Chaser Aspal sarà una serie e non un film

Sulla data di uscita al momento non ci sono dettagli precisi. Star Chaser Aspal debutterà in un momento non ancora definito del 2027 e non è stata comunicata nemmeno una finestra di lancio più ristretta. Il progetto in realtà non è del tutto una sorpresa, visto che era già stato annunciato per la prima volta nel 2025. All’epoca però non era chiaro quale forma avrebbe preso.

Le nuove informazioni hanno sciolto il dubbio: il ritorno di Code Geass avverrà sotto forma di serie animata e non come lungometraggio per il cinema. Una scelta che lascia più spazio al racconto e che segue in qualche modo la struttura episodica con cui la saga è nata. Insieme alla conferma è arrivato anche un primo sguardo ufficiale al progetto, diffuso per accompagnare l’annuncio e offrire ai fan un assaggio di quello che li aspetta.

Una squadra creativa tutta nuova per il ritorno di Code Geass

Il nuovo anime porta con sé anche un team creativo diverso rispetto al passato. La regia è stata affidata a Kazuya Nomura, che lavorerà per Bandai Namco Filmworks, mentre le sceneggiature porteranno la firma di Mado Nozaki. Il design dei personaggi sarà curato da Rolua e la supervisione degli effetti speciali spetterà a Junbun Lin. Un gruppo di lavoro rinnovato che avrà il compito di dare un volto nuovo a un universo narrativo già molto ricco.

Per quanto riguarda la trama il riserbo è praticamente totale. I dettagli sulla storia di Code Geass: Star Chaser Aspal restano sotto chiave e non è stato ancora spiegato in che modo la nuova serie si inserirà nella continuità del franchise. Non si sa quindi se il racconto sarà collegato in modo diretto agli eventi già visti oppure se prenderà una strada autonoma.

Qualche indizio però arriva dalla storia stessa della saga. Nel corso degli anni Code Geass ha già esplorato diverse generazioni di personaggi e di utilizzatori del Geass, il potere che dà il nome all’intera serie. Per questo il nuovo anime potrebbe proseguire quell’espansione dell’universo narrativo senza concentrarsi direttamente sulla figura di Lelouch, lasciando spazio a volti e vicende inedite.

Fonte: TecnoAndroid