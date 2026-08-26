Artemis II, la medaglia più alta d’America ai quattro astronauti

Il ritorno dell’uomo oltre la Luna passa adesso anche da una medaglia, perché l’equipaggio di Artemis II sta per ricevere il riconoscimento più alto che gli Stati Uniti riservano a chi vola nello spazio. Dopo oltre mezzo secolo in cui nessun essere umano si era spinto così lontano, la missione ha rotto una pausa lunghissima e ha riportato l’esplorazione con equipaggio in una regione che, dai tempi delle missioni Apollo, era stata visitata soltanto da sonde e robot.

Il valore simbolico di quel viaggio, del resto, è difficile da ridimensionare. Per generazioni di appassionati la Luna era rimasta un confine osservato da lontano, raggiunto da macchine sempre più sofisticate ma senza nessuno a bordo. Con Artemis II quel confine è stato di nuovo attraversato da persone in carne e ossa, e i festeggiamenti non si sono ancora esauriti.

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La Congressional Space Medal of Honor per i quattro astronauti

Tra pochi giorni arriverà il momento ufficiale. Il 28 agosto, al Johnson Space Center di Houston, il presidente Donald Trump consegnerà ai quattro membri dell’equipaggio la Congressional Space Medal of Honor, alla presenza dell’amministratore NASA Jared Isaacman. Una cerimonia che si tiene nel luogo più adatto possibile, il centro che da decenni rappresenta il cuore operativo dei voli umani americani.

I nomi sono quelli che hanno accompagnato tutta la fase di preparazione e poi il volo vero e proprio, Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e Jeremy Hansen. Un gruppo che ha portato con sé anche una serie di primati, considerando la composizione dell’equipaggio e la presenza di un astronauta non statunitense in una missione di questo tipo. La medaglia, riservata a chi si è distinto in modo eccezionale nelle attività spaziali, arriva quindi come suggello di un’impresa che nella storia recente della NASA non ha molti paragoni.

Perché Artemis II conta più di un semplice volo

Guardando alla sostanza tecnica, il passaggio è netto. Per decenni l’orbita terrestre bassa è stata il perimetro entro cui si è svolta l’attività umana nello spazio, con la Stazione Spaziale Internazionale come punto di riferimento quasi esclusivo. Andare oltre la Luna significa lavorare con margini diversi, tempi di comunicazione diversi e una logica di missione che non consente rientri rapidi in caso di problemi.

Ecco perché il riconoscimento assegnato all’equipaggio di Artemis II ha un peso che va oltre la cerimonia. Non è soltanto un tributo a quattro persone, ma la conferma che il programma ha superato lo scoglio più delicato, quello del primo volo con esseri umani a bordo dopo la lunga stagione dei test senza equipaggio.

Il fatto che la consegna avvenga a Houston, con il vertice dell’agenzia presente, dice anche qualcosa sul momento politico che vive l’esplorazione spaziale americana. Le missioni lunari sono tornate al centro dell’agenda, con tutto quello che comporta in termini di visibilità, investimenti e attenzione mediatica. E gli astronauti, in questo quadro, diventano volti riconoscibili di un progetto che punta a spingersi ancora più lontano.

Restano quindi in calendario le celebrazioni per un traguardo che, fino a poco tempo fa, veniva raccontato solo al passato. Il 28 agosto, davanti alle telecamere e a un pubblico che seguirà l’evento da tutto il mondo, Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e Jeremy Hansen riceveranno la medaglia che chiude ufficialmente il capitolo del loro volo oltre la Luna.