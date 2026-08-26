Windows, come rinominare le reti in pochi passaggi

Cambiare il nome della rete su un PC Windows è una di quelle operazioni che sembrano banali e invece nascondono qualche passaggio in più del previsto, perché il sistema operativo non mette a disposizione nessun pulsante dedicato. La prima volta che il computer si collega a una rete, Windows crea automaticamente un profilo e gli assegna un’etichetta: per le connessioni Ethernet arrivano nomi come Rete 1, Rete 2 e così via, mentre per il Wi-Fi viene usato direttamente l’SSID. Funzionale, sì. Comprensibile a distanza di mesi, molto meno.

Quando i profili si accumulano, e su un portatile usato tra casa, ufficio e connessioni ospiti succede in fretta, distinguere una voce dall’altra diventa un piccolo rebus. Da qui l’idea di assegnare nomi più parlanti. Il problema è che dai tempi di Windows 8.x la procedura non è più immediata: né nelle Impostazioni di Windows né nel Pannello di controllo esiste un’opzione pensata per rinominare i profili di rete. Restano però due strade interne al sistema, più un programma gratuito che semplifica notevolmente le cose.

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Editor del Registro di sistema e Criteri di sicurezza locali

La prima possibilità passa dall’Editor del Registro di sistema. Si scrive regedit nella casella di ricerca della barra delle applicazioni, si apre lo strumento e si raggiunge il percorso HKEYLOCALMACHINESOFTWAREMicrosoftWindows NTCurrentVersionNetworkListProfiles. Quello che compare è un elenco di sottocartelle con nomi tra parentesi graffe e sequenze incomprensibili di lettere e numeri. Ognuna corrisponde a un profilo di rete attuale o passato, perché Windows conserva traccia di tutte le connessioni create sul computer nel tempo.

Cliccando sulle singole voci, nel riquadro di destra appaiono le informazioni relative al profilo selezionato e, in fondo all’elenco, la chiave ProfileName. Individuata la rete giusta, basta un doppio clic su ProfileName, inserire il nuovo nome nella finestra che si apre, confermare con OK e riavviare Windows.

La seconda opzione riguarda solo le edizioni Professional, Enterprise ed Education. Con la combinazione Windows più R si apre la finestra Esegui, dove va digitato secpol.msc seguito da Invio: si accede così ai Criteri di sicurezza locali. Nel riquadro di sinistra si seleziona Criteri Gestione elenco reti e i profili compaiono sulla destra. Doppio clic sul profilo da modificare, poi nella finestra Proprietà si sceglie Nome nella scheda Nome rete, si digita l’etichetta desiderata nella casella di testo, si conferma con OK e si riavvia il sistema.

Network Profile Name Changer, la scorciatoia gratuita

Per chi preferisce evitare il registro di sistema, la via più rapida è l’utility gratuita Network Profile Name Changer. Si scarica il file ZIP, si estrae in una cartella qualsiasi e non serve alcuna installazione: il programma parte con un doppio clic sul file Net Pnc.exe. Può capitare che compaia un avviso di sicurezza di Windows con il messaggio relativo alla protezione del computer. In quel caso si clicca su Ulteriori informazioni e poi su Esegui comunque.

Una volta avviato, lo strumento mostra tutti i profili di rete presenti nel registro. Si seleziona quello da modificare e si preme Rename. Il pulsante Menu, invece, apre l’accesso a diverse impostazioni di rete di Windows, tra cui il Centro connessioni di rete e condivisione e la sezione Rete e Internet delle Impostazioni di Windows.