Suzuki e-Sky, l’elettrica da 15.000 euro arriva in Italia

Suzuki e-Sky è il nome della piccola elettrica che riporta il discorso delle utilitarie al punto di partenza, cioè un’auto corta, leggera e con un prezzo che non fa sobbalzare, stimato intorno ai 15.000 euro in Europa. Lunga appena 3,4 metri, batteria da 26 kWh e 310 km di autonomia dichiarata: numeri che raccontano una filosofia diversa da quella che ha gonfiato il segmento A negli ultimi anni, dove piccolo non ha più significato economico. In Giappone quella logica non si è mai persa, perché le kei car continuano a giocare sul massimo spazio interno possibile dentro misure minime, senza rinunciare ad agilità ed efficienza.

Il concept Vision e-Sky era stato mostrato al Japan Mobility Show 2025 e la versione definitiva ne conserva praticamente tutto, misure comprese: 340 cm di lunghezza, 148 di larghezza, 163 di altezza, con un passo di 246 cm. Cambia il logo, e si nota il nuovo linguaggio stilistico della casa di Hamamatsu, con i gruppi ottici a led anteriori disegnati come cifre digitali e le fiancate che riprendono, nei passaruota, la linea storica della Suzulight del 1956, la prima auto messa in commercio dal marchio.

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Settant’anni dopo, la praticità torna di moda

Il richiamo alla Suzulight non è solo nostalgia da ufficio marketing. Quella vettura era lunga 2995 mm e riusciva comunque a coprire bisogni molto diversi tra loro: la versione “SD”, piccola familiare a tre porte e quattro posti, e la “SP”, un pick up a due porte e due posti, andarono forte. Settant’anni più tardi Suzuki e-Sky riprende lo stesso ragionamento sulle proporzioni minuscole, applicandolo a un’auto a batteria.

Il debutto è fissato per l’autunno 2026 sul mercato giapponese delle kei car, con l’export a seguire. In Italia arriverà verso metà del 2027, e questo grazie alle nuove normative europee dedicate alle micro elettriche, la categoria M1E, che apre la porta a vetture di questo tipo. Lo slogan scelto, “Easy to Switch!”, dice già tutto sull’obiettivo: convincere chi guida un’auto a benzina che il passaggio all’elettrico non richiede un corso di aggiornamento. Anche per questo dentro resta una tradizionale leva del cambio sul tunnel centrale, scelta che punta su un’interfaccia familiare nell’uso urbano di tutti i giorni.

Batteria, consumi e ricarica

La base tecnica è la piattaforma Heattect e, che ospita sotto il pianale una batteria al litio ferro fosfato (LFP) da 26 kWh. Posizione bassa, baricentro basso, peso contenuto: 1030 kg sulla bilancia, un valore che oggi sembra quasi anomalo. La trazione è anteriore e, grazie all’aerodinamica curata e a un approccio riassunto nella formula “piccolo, leggero e bello”, il consumo dichiarato si attesta su 97 Wh/km, con autonomia oltre i 300 km.

Sul fronte ricarica, servono 4,5 ore per il pieno in corrente alternata, mentre in corrente continua si arriva a 50 kW, con l’80 per cento raggiunto in 25 minuti. Il raggio di sterzata è di 4,4 metri, numero che nei parcheggi cittadini conta più di molte altre cifre, e il sistema “Easy drive pedal” permette di gestire accelerazione e frenata con un solo pedale.

Dentro l’abitacolo spicca uno schermo touch da 10,1 pollici con navigatore integrato. Ci sono poi le vaschette portaoggetti superiori realizzate in plastica riciclata, con una finitura che ricorda la ceramica, e sedili anteriori con poggiatesta integrato. Dettagli piccoli, coerenti con un’auto che non prova a sembrare più grande di quello che è.

Il prezzo stimato per l’Europa, come detto, si aggira sui 15.000 euro, una cifra che colloca Suzuki e-Sky in una fascia oggi quasi deserta tra le elettriche disponibili sul mercato continentale.