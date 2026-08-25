Chi segue Apple TV lo sa bene: il catalogo non è mai stato il punto forte del servizio, che ha puntato quasi tutto sulle produzioni originali e sulla loro qualità. Adesso però qualcosa si muove, perché la piattaforma ha aggiunto una ventina di film classici che fino a poco tempo fa si potevano vedere solo pagandoli a parte, tra cui titoli come Titanic, E.T. e Zodiac.

La scelta ha una sua logica, se si guarda a come è nato il servizio. La strada seguita dall’azienda è sempre stata quella della selezione stretta, poche cose ma curate, con budget importanti e nomi grossi davanti e dietro la macchina da presa. Un approccio che ha portato riconoscimenti e una certa reputazione, ma che ha anche un limite piuttosto evidente: quando un utente finisce di guardare le due o tre serie che gli interessano, si ritrova con poco altro da esplorare.

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Perché il catalogo di Apple TV cambia strategia

Il nodo, alla fine, è economico. Sfornare in continuazione nuove serie e film originali costa moltissimo, e nel caso di Apple la spesa è ancora più alta vista la fascia in cui si posiziona. Il problema è che la produzione continua non basta a risolvere l’altra grande questione dello streaming, cioè trattenere gli abbonati mese dopo mese. Sono due partite diverse: una riguarda l’immagine e il prestigio, l’altra la pura sopravvivenza commerciale del servizio.

Riempire il catalogo con pellicole già note e amate dal pubblico è una risposta molto più economica e immediata. Non serve girare nulla, bastano accordi sui diritti e all’improvviso l’offerta si allarga con roba che la gente riconosce al volo. È una mossa che tante piattaforme fanno da anni, e vederla arrivare anche su Apple TV racconta abbastanza bene il momento che sta attraversando il settore.

Quali film sono arrivati sulla piattaforma

L’elenco dei titoli aggiunti pesca da generi e decenni diversi, il che aiuta a coprire gusti molto vari. Tra i nomi più riconoscibili ci sono The Martian, Arrival, E.T., Titanic, Zodiac, Gone Girl, I, Robot e Mission: Impossible Ghost Protocol. Fantascienza, thriller, kolossal romantici, action da grande pubblico: una selezione che sembra pensata proprio per non lasciare scoperto nessun tipo di spettatore.

Il dettaglio interessante è la loro provenienza. Sono film che sull’ecosistema Apple c’erano già, ma passando dallo store, quindi disponibili solo tramite acquisto o noleggio singolo. Ora invece rientrano nell’abbonamento, il che significa che chi paga già il servizio può guardarli senza tirare fuori un centesimo in più. Un cambiamento piccolo sulla carta, molto concreto nella pratica quotidiana di chi apre l’app la sera e non sa cosa scegliere.

Cosa cambia davvero per gli abbonati

Il vantaggio più tangibile è la percezione di ricchezza del catalogo. Fino a ieri, aprire Apple TV significava trovarsi davanti a una vetrina raffinata ma corta. Con l’arrivo di una ventina di pellicole già entrate nell’immaginario collettivo, il colpo d’occhio cambia parecchio, e cambia soprattutto per quel tipo di utente che non cerca la novità assoluta ma la rivisitazione di un film già visto e magari amato.

Resta il fatto che la filosofia di fondo non viene ribaltata. Le produzioni originali continuano a essere il centro dell’offerta e il motivo principale per cui molti si abbonano. I film classici funzionano piuttosto come contorno, un modo per dare più corpo all’esperienza e allungare il tempo che ciascuno passa dentro l’app senza dover per forza aspettare la prossima uscita esclusiva. Con circa 20 pellicole aggiunte, il servizio si presenta oggi con una libreria decisamente più corposa di quella di poche settimane fa.