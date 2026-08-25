Samsung Galaxy S27 Ultra, i render CAD svelano il nuovo design

Samsung Galaxy S27 Ultra si mostra in una nuova serie di render CAD firmati da OnLeaks, e sono al momento le immagini più dettagliate circolate sul prossimo top di gamma della casa coreana. Non è la prima volta che il modello finisce sotto i riflettori, visto che altre immagini erano emerse poche ore prima, ma il quadro che ne esce è piuttosto coerente. Le linee generali sembrano confermate, e la sensazione è che il progetto sia ormai a uno stadio avanzato di definizione.

Chi si aspettava uno stravolgimento totale rispetto al modello attuale resterà probabilmente deluso. La scocca, nelle sue proporzioni e nel suo impianto generale, non dovrebbe allontanarsi troppo da quanto già visto su Samsung Galaxy S26 Ultra. Angoli, profili laterali, gestione dei bordi, tutto lascia intendere una continuità stilistica piuttosto marcata. Il che, per una gamma che ha costruito la propria identità proprio sulla riconoscibilità, non è necessariamente un male.

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Il blocco fotografico è la vera novità

C’è però un dettaglio che salta all’occhio immediatamente, ed è il blocco fotografico. Samsung sembra pronta a mandare in pensione la disposizione verticale dei sensori lungo il bordo sinistro, quella soluzione ormai diventata una firma visiva della serie Ultra. Al suo posto arriverebbe una struttura rialzata collocata nella parte superiore della back cover, con le ottiche raccolte all’interno di un unico elemento.

L’impostazione, va detto, ricorda da vicino quella scelta da Apple con iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max. Una convergenza estetica che farà discutere, come sempre accade quando due produttori finiscono per assomigliarsi. Vale però la pena ricordare un precedente interno alla stessa Samsung, perché un’impostazione simile era già comparsa nei rumor relativi a Galaxy S26 Edge, progetto poi accantonato prima di arrivare sul mercato. Quel lavoro di design, evidentemente, non è andato del tutto perduto.

I render CAD, per loro natura, servono soprattutto a chi produce cover e accessori, e questo li rende generalmente affidabili sulle misure e sulle proporzioni. Non raccontano nulla invece su materiali, finiture, colori o su ciò che si trova sotto la scocca. Quindi il quadro resta parziale, per quanto interessante.

Nel frattempo la generazione attuale scende di prezzo

Mentre si parla del futuro, la gamma Galaxy S26 attualmente sul mercato continua a muoversi sui canali online con listini decisamente più morbidi rispetto al debutto. Samsung Galaxy S26 Ultra si trova a 855 euro su Smarterstore.it, mentre Samsung Galaxy S26 Plus è proposto da Amico Emporio a 680 euro. Il modello base, Samsung Galaxy S26, è disponibile sempre su Smarterstore.it a 575 euro.

Le alternative non mancano. Su altri canali Galaxy S26 Ultra viene proposto a 914 euro, Galaxy S26 Plus a 748 euro e Galaxy S26 a 579 euro. Altrove ancora le cifre cambiano leggermente, con Galaxy S26 Ultra a 893 euro, Galaxy S26 Plus a 755 euro e Galaxy S26 a 632 euro. Differenze che, sommate, possono superare i sessanta euro sullo stesso identico prodotto, il che rende sensato dare un’occhiata a più venditori prima di decidere.

Il confronto tra i render di Samsung Galaxy S27 Ultra e la generazione già in commercio racconta comunque una strategia abbastanza chiara. Samsung non ha intenzione di riscrivere il linguaggio estetico della sua serie più prestigiosa, preferendo intervenire su un elemento specifico e molto visibile come il comparto fotografico. Il resto, almeno stando a quanto mostrano queste immagini, resta ancorato a quanto già conosciuto.