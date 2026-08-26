Stellar Blade Complete Edition su Switch 2: il trailer sorprende

Un nuovo trailer riporta l’attenzione su Stellar Blade Complete Edition, questa volta nella sua veste destinata a Nintendo Switch 2, con Shift Up che sceglie il linguaggio più diretto possibile per raccontare la conversione: immagini, tante, montate a ritmo serrato. Niente spiegazioni tecniche, niente numeri sbandierati, solo il gioco in movimento sulla console ibrida. E l’impressione, guardando il video, è che il lavoro stia procedendo meglio di quanto qualcuno potesse temere.

Il filmato alterna spezzoni di gameplay e frammenti di intermezzi narrativi, con tagli rapidissimi che restituiscono soprattutto una cosa: la velocità che il combattimento può raggiungere nelle fasi più concitate. È una scelta di comunicazione precisa, perché mostra il titolo nel momento in cui una versione portatile rischierebbe di soffrire di più. Sul piano grafico il livello appare notevole anche qui, con una resa che non sembra distante da quella conosciuta altrove.

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Compromessi sì, rinunce vere no

Qualche concessione ci sarà, questo è quasi inevitabile. Mantenere performance stabili su hardware portatile significa lavorare di bilanciamento, e nessuna conversione arriva a costo zero. Dal trailer, però, non emergono sacrifici pesanti rispetto alla versione originale: qualche differenza si nota, certo, ma nulla che dia l’idea di un ridimensionamento drastico. Il ritmo resta quello, la spettacolarità resta quella, e per un action che vive di reattività è probabilmente il dato più rilevante.

Sul fronte delle date, invece, il silenzio continua. Non esiste ancora una data di uscita ufficiale per la versione Switch 2, e l’unica indicazione disponibile è che il gioco dovrebbe arrivare nel corso del 2026. Considerando che la classificazione ESRB è già arrivata, i tempi sembrano maturi per qualcosa di più preciso di una finestra annuale. Le classificazioni, di solito, non precedono di molto gli annunci veri.

Cosa contiene l’edizione e cosa bolle in pentola

Per chi non avesse mai incrociato il titolo, si parla di un action in terza persona dall’impostazione piuttosto classica, costruito attorno a un’ambientazione fantascientifica particolare e a una protagonista, Eve, sulla quale si è concentrata gran parte della comunicazione ufficiale del progetto. Un elemento su cui Shift Up ha puntato molto, senza troppi giri di parole, e che ha contribuito a costruire l’identità visiva del gioco.

La Complete Edition è pensata come pacchetto completo nel senso letterale del termine: include tutti i DLC e le aggiunte pubblicate dopo il lancio, compresa una quantità considerevole di costumi alternativi per la protagonista. Non un dettaglio secondario, tra l’altro, perché nella struttura del gioco quei costumi rappresentano un elemento di peso, non un semplice contorno estetico da collezionare e dimenticare.

Nel frattempo la squadra si è già mossa oltre. Shift Up ha annunciato Stellar Blade: Blood Rain, nuovo capitolo della serie, il cui video musicale ufficiale ha generato più di qualche malumore tra i fan per essere stato realizzato con l’intelligenza artificiale. Una scelta che ha fatto discutere e che ha attirato critiche piuttosto dirette da parte della community, abituata a un certo tipo di cura sul fronte artistico.

Rimane poi in sospeso la questione Xbox. Sull’arrivo del primo capitolo anche sulle console Microsoft non ci sono comunicazioni ufficiali, e l’argomento continua a girare senza conferme concrete. Per ora l’attenzione resta tutta sulla conversione per la console ibrida di Nintendo, che dopo questo trailer ha finalmente un volto riconoscibile invece di essere solo una riga in un comunicato.

Il quadro, insomma, è quello di un progetto avviato e visibilmente in stato avanzato, con una qualità visiva che regge il confronto e un’unica casella ancora vuota, quella del giorno esatto in cui Stellar Blade Complete Edition comparirà sullo store di Switch 2.