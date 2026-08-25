Netflix, le commedie romantiche da vedere assolutamente

Le commedie romantiche su Netflix restano uno di quei rifugi a cui si torna sempre, soprattutto quando la giornata è andata storta e serve qualcosa di leggero ma non stupido. Il catalogo della piattaforma ne raccoglie parecchie, alcune sorprendentemente ben scritte, altre perfette per una serata senza pensieri. Qui sotto una selezione di titoli che funzionano davvero, tra storie di adolescenti confusi, amori ritrovati e ville italiane comprate per un euro.

Si parte con Alex Strangelove, che mescola garbo e ironia per raccontare il disagio della scoperta di sé. Per chi ha vissuto la fatica di fare coming out al liceo, è la commedia romantica queer che sarebbe servita allora e che allora non c’era. Poi c’è Always Be My Maybe, dove Sasha (Ali Wong) e Marcus (Randall Park) sono due amici d’infanzia che si ritrovano dopo quindici anni di silenzio. Lei nel frattempo è diventata una chef famosa con una vita sentimentale piuttosto infelice, lui è rimasto un musicista nella città natale e vive ancora con il padre. I due ex migliori amici riprendono il rapporto da adulti, e come vada a finire lo si intuisce già dai primi minuti.

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Quando serve un bel pianto liberatorio

The Half Of It è il titolo da tenere da parte per le serate in cui piangere fa bene. Ellie (Leah Lewis) è una liceale brillante che ha bisogno di soldi per pagare la bolletta della luce e, per rimediare in fretta, accetta di aiutare il giocatore di football Paul (Daniel Diemer) a scrivere una lettera d’amore destinata ad Aster (Alexxis Lemire), la ragazza di cui lui è innamorato. Da lì in poi le cose si complicano, ovviamente.

Cambio di registro totale con La Dolce Villa, commedia del 2025 firmata da Mark Waters, già regista di “La madre della sposa”. I soldi non comprano l’amore, però possono comprare un angolo di paradiso italiano per una cifra ridicola. Scott Foley interpreta Eric, padre premuroso di una giovane donna (Maia Reficco) che acquista una villa fatiscente nella campagna italiana per un euro, con l’idea di ristrutturarla e godersi la dolce vita. Sempre del 2025 è The Life List di Adam Brooks, divertente e agrodolce insieme. Alex Rose (Sofia Carson), dopo la morte della madre, scopre che non riceverà l’eredità finché non avrà completato ogni punto della lista dei desideri scritta da preadolescente. Spinta dalla fiducia che la madre aveva riposto in lei e affiancata dall’avvocato esecutore testamentario, si mette in marcia. Il viaggio la porta a scoprire chi è davvero, e forse anche qualcosa in più.

Inganni digitali e fughe in Italia

Love Hard gioca invece con i disastri delle app di incontri. Natalie (Nina Dobrev) scrive di appuntamenti per lavoro ma in amore non ne azzecca una. Quando si innamora di Josh (Jimmy O. Yang) conosciuto online, decide di volare per 3.000 miglia e sorprenderlo per le feste. Peccato che sia stata ingannata, perché Josh non assomiglia per niente al ragazzo del profilo. In compenso può presentarle Tag (Darren Barnet), cioè la persona di cui aveva usato le foto.

Chi ha bisogno di una fuga mentale trova la sua carta d’imbarco in Love in the Villa. Julie (Kat Graham) non vedeva l’ora di partire per Verona con il suo ragazzo (Raymond Ablack), ma lui la lascia all’improvviso. Da romantica inguaribile appena tornata single, decide di andarci lo stesso. Il viaggio in solitaria però prende una piega imprevista, perché la villa risulta prenotata due volte e Julie si ritrova a condividere l’alloggio con Charlie (Tom Hopper), un inglese affascinante quanto cinico.

Chi dopo tutto questo romanticismo sente il bisogno di ridere e basta, sulla piattaforma trova anche una lunga lista di commedie pure, senza cuori infranti né aeroporti.