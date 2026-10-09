Apple Watch SE 3 a 219€: minimo storico su Amazon con chip S10

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Chi cerca un modo economico per entrare nel mondo Apple ha oggi un motivo in più per guardare ad Apple Watch SE 3, che su Amazon scende a 219€ e tocca il prezzo più basso di sempre, anche a Prime Day ormai archiviato. Il modello d’ingresso della gamma Apple Watch, arrivato sul mercato lo scorso settembre, porta con sé display Always On, chip S10 e un monitoraggio della salute decisamente avanzato. Con questo taglio di prezzo, un dispositivo nato per essere accessibile lo diventa ancora di più.
Apple Watch SE 3 e il chip S10, un salto per la fascia d’ingresso
La terza generazione della linea SE non si limita a un ritocco estetico. Per la prima volta in questa famiglia debutta il display Always On, un pannello LTPO OLED Retina da 324×394 pixel con luminosità fino a 1000 nit e una densità di 326 ppi. Fino a poco tempo fa una caratteristica del genere era riservata solo ai modelli più costosi.
Il cambio di passo più evidente però arriva dal chip S10, lo stesso che equipaggia Apple Watch Series 10 e Series 11. Si tratta di un processore dual core a 64 bit con Neural Engine a 4 core, capace di abilitare gesti finora impensabili su uno smartwatch di questa fascia, come il double tap e il wrist flick tramite iOS 26. A questo si aggiungono prestazioni fluide e 64GB di memoria interna.
Anche sul versante del benessere Apple Watch SE 3 offre un pacchetto piuttosto ricco. Ci sono il cardiofrequenzimetro ottico di seconda generazione, il sensore di temperatura del polso, il punteggio del sonno, le stime retrospettive dell’ovulazione e le notifiche legate all’apnea notturna. Completano la dotazione bussola, altimetro sempre attivo, accelerometro high g e giroscopio ad alta gamma dinamica.
Nella variante GPS da 40mm la cassa è in alluminio e pesa appena 26,3 grammi, il vetro frontale è un Ion X rinforzato e la resistenza all’acqua arriva fino a 50 metri. L’autonomia dichiarata si aggira intorno alle 18 ore, con il supporto alla ricarica rapida. A bordo gira watchOS 26 con la nuova interfaccia Liquid Glass e le funzioni di Apple Intelligence.
Tra le novità software merita una menzione Workout Buddy, un assistente che durante l’allenamento offre motivazione vocale personalizzata analizzando frequenza cardiaca, ritmo e obiettivi individuali. Siri direttamente sul dispositivo, traduzione in tempo reale e SOS di emergenza rendono questo orologio adatto sia a chi si affaccia per la prima volta al mondo Apple Watch sia alle famiglie che sfruttano il Family Setup.
Lo sconto su Amazon e quanto si risparmia davvero
Il prezzo di listino ufficiale di 279€ cala a 219€ su Amazon, con un risparmio di 60€ e una riduzione che si attesta intorno al 21%. Non è una promozione qualunque, perché la cifra attuale rappresenta il minimo mai raggiunto da questo modello da quando è disponibile in commercio.
Chi preferisce uno schermo più ampio e leggibile può puntare sulla versione Apple Watch SE 3 GPS da 44mm, anch’essa in offerta a 249€ invece di 309€, con uno sconto praticamente identico a quello del fratello minore.
Entrambe le proposte sono attive su Amazon e, visto un ribasso così aggressivo, la disponibilità potrebbe esaurirsi in tempi brevi.
Fonte: TecnoAndroid