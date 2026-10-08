Amazon Kids+ arriva in Italia: giochi, video e libri per bambini

Un unico spazio digitale in cui trovare giochi, libri, video e audiolibri, senza pubblicità e con contenuti selezionati in base all’età. È questa la formula con cui Amazon Kids+ arriva in Italia, rivolgendosi ai bambini dai 3 ai 12 anni e affiancando al catalogo anche strumenti pensati per permettere a genitori e tutori di controllarne l’utilizzo.

Il servizio raccoglie contenuti provenienti da marchi conosciuti come Paw Patrol, LEGO, Disney, Marvel e Sonic, insieme a giochi, serie, audiolibri e produzioni originali. In questo modo si può creare un ambiente in cui i bambini possano esplorare diversi contenuti senza incontrare pubblicità, acquisti in-app o elementi non adatti alla loro età. Amazon Kids+ sarà disponibile in Italia dal 19 ottobre 2026 e potrà essere utilizzato sulla nuova gamma di Amazon Tablet e sui dispositivi Fire TV compatibili.

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Un catalogo pensato per accompagnare la crescita

Il catalogo di Kids+ cambia in base alle diverse fasce d’età e comprende centinaia di giochi, dai primi titoli dedicati a lettere e numeri fino ad arrivare a esperienze più articolate. I giochi inclusi nell’abbonamento vengono forniti nella loro versione completa e non prevedono acquisti in-app. I bambini più grandi possono quindi trovare giochi di strategia, ambienti aperti da esplorare e attività che richiedono pianificazione, mentre i più piccoli hanno a disposizione esperienze più semplici e adatte alle prime fasi di apprendimento. Lo stesso approccio viene applicato ai contenuti video. Kids+ riunisce centinaia di episodi di serie come Peppa Pig e Pokémon, oltre alle produzioni Originals Kids+ come Bat-Fam. Il catalogo permette inoltre di passare da un contenuto all’altro mantenendo la stessa esperienza: un episodio dedicato a un personaggio può, per esempio, essere seguito da un gioco con lo stesso protagonista.

A completare l’offerta ci sono gli audiolibri Audible, che includono sia titoli apprezzati dai più piccoli sia grandi classici.

Un ambiente senza pubblicità e acquisti imprevisti

Uno degli aspetti su cui Amazon insiste maggiormente è la possibilità di utilizzare Kids+ senza pubblicità e acquisti in-app. La navigazione avviene inoltre all’interno dell’ambiente Kids+, senza accesso ai social media e con una selezione di contenuti pensata per evitare quelli non appropriati. L’esperienza può essere utilizzata anche sui dispositivi Amazon Kids, progettati per offrire un ambiente digitale dedicato ai bambini. In questo modo l’esplorazione dei contenuti rimane separata dall’esperienza digitale tradizionale e può essere accompagnata dalle impostazioni definite dagli adulti.

L’abbonamento viene incluso per 12 mesi acquistando un dispositivo Amazon Kids Tablet, mentre successivamente il prezzo parte da 6,99 euro al mese per i clienti Prime e da 7,99 euro per chi non dispone di un abbonamento Prime. Kids+ è inoltre utilizzabile sui nuovi Amazon Alexa Tablet e sui dispositivi Fire TV compatibili.

La Parent Dashboard mette i controlli nelle mani dei genitori

Il servizio non si limita al catalogo. Amazon mette a disposizione anche la Parent Dashboard, accessibile tramite browser oppure attraverso le app per iOS e Android, dalla quale genitori e tutori possono gestire da remoto diverse impostazioni. Tra le possibilità offerte ci sono la configurazione dei controlli, i limiti al tempo trascorso davanti allo schermo e gli obiettivi educativi. La dashboard permette inoltre di ricevere suggerimenti sui contenuti più adatti all’età e di vedere come vengono utilizzati i dispositivi senza doverli prendere fisicamente in mano. La gestione è pensata per accompagnare anche il progressivo aumento dell’autonomia del bambino. L’idea di Amazon è infatti quella di fornire agli adulti strumenti che possano essere adattati nel tempo, lasciando gradualmente ai più piccoli maggiore responsabilità nella scelta dei contenuti e nella gestione del tempo trascorso davanti allo schermo.

Quando arriva Amazon Kids+ in Italia

L’arrivo ufficiale è fissato per il 19 ottobre 2026. Kids+ sarà disponibile sulla nuova gamma di Amazon Tablet e sui dispositivi Fire TV compatibili. Per chi acquista un dispositivo Amazon Kids è previsto un abbonamento incluso, soggetto ai relativi termini e condizioni. Il servizio rappresenta così un ulteriore livello dell’ecosistema dedicato ai più piccoli, mettendo nello stesso ambiente intrattenimento, lettura, giochi e strumenti di controllo destinati agli adulti.

Fonte: TecnoAndroid