Dell 15 Laptop con Intel Core i5 a 499 euro: sconto del 41%

Il prezzo di Dell 15 Laptop con processore Intel Core i5 di 13ª generazione scende a 499 euro su Amazon, con uno sconto del 41% rispetto ai 849 euro di listino. Restare sotto la soglia dei 500 euro con un notebook di questo tipo sembra quasi un controsenso, eppure la configurazione in promozione mette insieme il chip Intel Core i5 1334U, 8GB di RAM e un SSD da 512GB. Un pacchetto che guarda dritto a chi cerca un compagno affidabile per lavoro o studio senza dover svuotare il portafoglio, e che merita uno sguardo più attento alle singole componenti.

Dell 15 Laptop e la potenza di 13ª generazione nell’uso quotidiano

Al centro del portatile lavora l’Intel Core i5 1334U, un processore di 13ª generazione con 10 core e 12 thread capace di spingersi fino a 4,60 GHz in modalità turbo. La Smart Cache da 12MB aiuta a mantenere le prestazioni fluide anche quando si aprono più cose insieme, quel multitasking di tutti i giorni fatto di navigazione web, videoconferenze, gestione dei documenti e streaming multimediale. Attività che questo chip affronta senza particolari affanni, con un buon equilibrio tra consumi e resa.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Accanto agli 8GB di memoria trova posto un SSD M.2 PCIe NVMe da 512GB. È proprio questa unità a fare la differenza più tangibile nell’esperienza d’uso, perché il sistema si avvia in fretta e l’accesso ai file risulta praticamente istantaneo rispetto ai vecchi hard disk meccanici. Chi è già passato da un disco tradizionale a uno a stato solido conosce bene la sensazione di un computer più scattante, soprattutto nelle operazioni ripetute ogni giorno come l’apertura dei programmi o il caricamento delle cartelle.

Lo schermo è un display da 15,6 pollici Full HD con risoluzione 1920×1080 e trattamento antiriflesso, adatto sia al lavoro sia all’intrattenimento leggero. Sul fronte della connettività c’è il WiFi 6, che assicura velocità di trasferimento elevate e una connessione stabile, un dettaglio niente affatto scontato in questa fascia di prezzo. Completano il quadro una tastiera completa di tastierino numerico, comoda per chi lavora spesso con fogli di calcolo e numeri, e una webcam HD 720p integrata, pensata per videochiamate e didattica a distanza. Anche l’estetica segue una linea precisa, con un design sobrio in colorazione Nero Carbonio che si adatta tanto alla scrivania dell’ufficio quanto a quella di casa.

Qualche limite, ovviamente, c’è. Gli 8GB di RAM potrebbero stare stretti a chi ha bisogno di far girare in contemporanea applicazioni professionali pesanti, mentre la grafica integrata Intel UHD Graphics nasce per la produttività e non per il gaming o l’editing video avanzato. Per l’uso che la maggior parte delle persone fa di un notebook, però, questa dotazione si rivela più che sufficiente.

Lo sconto del 41% su Amazon nel dettaglio

Guardando ai numeri, Dell 15 Laptop passa da 849 euro a 499 euro, con un risparmio netto di 350 euro e un ribasso che sfiora il 41%. Un taglio di questa portata su un portatile con processore Intel di 13ª generazione non si vede tutti i giorni, specie su Amazon, dove la disponibilità del modello potrebbe esaurirsi in tempi brevi vista la sua popolarità.

La configurazione si rivolge a profili piuttosto diversi tra loro, dallo smart working allo studio universitario fino al semplice utilizzo domestico, e proprio per questo rappresenta un compromesso convincente tra prestazioni e costo. Il notebook di Dell con Intel Core i5 1334U, 8GB di RAM e SSD da 512GB è proposto a 499 euro invece di 849 euro, una promozione attiva al momento della pubblicazione che, come accade spesso con le offerte a tempo limitato, potrebbe terminare senza preavviso.

Fonte: TecnoAndroid