GAC AION UT arriva in Italia: 430 km di autonomia e 204 CV

Un passo di 2.750 mm su una compatta lunga 4,27 metri racconta già molto della filosofia con cui GAC ha sviluppato AION UT. La nuova elettrica del marchio cinese arriva sul mercato italiano con cinque posti, 204 CV e un’autonomia dichiarata fino a 430 km nel ciclo WLTP, accompagnando le caratteristiche tecniche con un progetto stilistico sviluppato a Milano.

AION UT nasce infatti da un percorso che mette insieme progettazione cinese, design italiano e produzione europea. Il modello è stato sviluppato in Cina, disegnato dal GAC Advanced Design Milano e assemblato nello stabilimento Magna in Austria. In Italia la distribuzione è affidata ad ATFlow e la vettura è già ordinabile attraverso una rete selezionata di concessionarie. La gamma comprende due allestimenti, con prezzi che partono da 25.750 euro.

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Spazio da segmento superiore

La dimensione più interessante della AION UT non è soltanto quella esterna. Il passo di 2.750 mm, particolarmente generoso per una compatta elettrica, lascia maggiore spazio a bordo e contribuisce alla versatilità dell’abitacolo. La carrozzeria misura 4.270 mm in lunghezza e adotta una silhouette fluida e aerodinamica, con gruppi ottici caratterizzati dalla firma Matrix Design e specchi retrovisori esterni frameless. Il progetto è stato anche premiato al Torino Automotive Design Award 2026 nella categoria Best Exterior Design Award.

L’abitacolo aggiunge alcune soluzioni che normalmente si incontrano su vetture di categoria superiore. A seconda della versione sono disponibili il tetto panoramico con tendina elettrica, il sedile passeggero completamente reclinabile e il portellone elettrico hands-free. Non manca poi una particolare attenzione alla praticità quotidiana: nell’abitacolo sono presenti 24 vani portaoggetti, mentre le diverse combinazioni cromatiche per interni ed esterni permettono di personalizzare l’aspetto della vettura.

204 CV e batteria LFP da 60 kWh

Credits: TecnoAndroid

Sotto la carrozzeria trova posto un motore elettrico sincrono a magneti permanenti da 150 kW, pari a 204 CV, con 210 Nm di coppia e trazione anteriore. La trasmissione è automatica a rapporto singolo. I numeri dichiarati comprendono uno 0-100 km/h in 7,3 secondi e una velocità massima di 160 km/h. La batteria Magazine 2.0 utilizza invece celle agli ioni di litio con chimica LFP da 60 kWh netti.

L’autonomia arriva a 430 km nel ciclo WLTP combinato e a 620 km nel ciclo urbano, con un consumo dichiarato di 16,4 kWh/100 km. Il sistema di gestione termica con raffreddamento a liquido interviene sulla batteria per mantenere efficienza e funzionamento regolare in condizioni climatiche differenti. Per la ricarica in corrente alternata è presente un caricatore trifase da 11 kW, mentre in corrente continua si arriva a 87 kW. In questo caso il passaggio dal 10 all’80% richiede circa 32 minuti. La AION UT supporta inoltre il V2L fino a 3,3 kW, consentendo di utilizzare l’energia della batteria per alimentare dispositivi esterni.

Un abitacolo completamente digitale

Il posto guida è costruito attorno a un quadro strumenti TFT da 8,8 pollici e a un touchscreen centrale da 14,6 pollici. Il sistema multimediale supporta Apple CarPlay e Android Auto wireless, mentre la connettività comprende 4G integrato, Wi-Fi hotspot e aggiornamenti software OTA. La navigazione HERE dispone di servizi online e l’app GAC consente di gestire e monitorare alcune funzioni della vettura anche da remoto. Alla base della piattaforma digitale c’è il processore Qualcomm SA8155P, affiancato dal sistema Bosch One Box e dall’Intelligent Body Control Module. La dotazione tecnologica cambia in parte tra i due allestimenti, ma già la versione Premium comprende climatizzatore automatico con filtro PM2.5, pompa di calore, pre-climatizzazione tramite app, sistema audio a sei altoparlanti e controllo vocale in quattro zone.

Sicurezza e assistenza alla guida

Credits: TecnoAndroid

La struttura della AION UT utilizza circa il 71% di acciai ad alta resistenza e il 28% di acciai stampati a caldo PHS. La dotazione comprende sette airbag, incluso quello centrale anteriore e gli airbag a tendina per le file anteriore e posteriore. Il pacchetto ADAS comprende Adaptive Cruise Control, frenata automatica d’emergenza, mantenimento della corsia, monitoraggio dell’angolo cieco, riconoscimento della segnaletica e telecamera panoramica a 360 gradi. Sono presenti anche Drive Monitoring System e Cross Wind Assist. AION UT ha inoltre ottenuto cinque stelle Euro NCAP. GAC accompagna la vettura con una garanzia di otto anni o 160.000 km sul veicolo e di otto anni o 200.000 km sulla batteria. Sono inclusi anche tre anni di assistenza stradale valida in Europa.

Due versioni per il mercato italiano

La gamma italiana parte dalla AION UT Premium, proposta a 25.750 euro chiavi in mano. Di serie sono presenti cerchi in lega bicolore da 17 pollici, fari LED, sedili in pelle sintetica, regolazione elettrica e riscaldamento dei sedili anteriori, Keyless Entry & Start e quattro modalità di guida. La dotazione comprende inoltre il display centrale da 14,6 pollici, il quadro digitale da 8,8 pollici, la connettività 4G, l’app AION, la navigazione HERE, la telecamera a 360 gradi e il pacchetto completo di sistemi ADAS.

La AION UT Luxury sale invece a 26.750 euro e aggiunge, tra le altre cose, specchietti ripiegabili elettricamente, tetto panoramico in vetro con tendalino elettrico, portellone elettrico, parabrezza riscaldato, ventilazione del sedile del conducente e retrovisore interno fotocromatico. Sul fronte tecnologico arrivano anche una porta USB-A posteriore e un caricatore wireless raffreddato fino a 50 W per lo smartphone. Con AION UT, GAC porta quindi in Italia una compatta elettrica che concentra in dimensioni relativamente contenute un passo particolarmente lungo, una batteria da 60 kWh e una dotazione tecnologica articolata, con un listino che parte da 25.750 euro.

Fonte: TecnoAndroid