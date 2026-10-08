Samsung e Thierry Henry raccontano i Galaxy Z nella nuova campagna europea

Tre smartphone pieghevoli, tre modi diversi di vivere la giornata. È questa l’idea alla base di “Welcome to Foldables”, la nuova campagna europea di Samsung che vede protagonista Thierry Henry e mette a confronto Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy Z Fold8 e Galaxy Z Flip8.

L’ex calciatore francese accompagna la campagna attraverso una serie di situazioni quotidiane, utilizzate per mostrare come il formato pieghevole possa assumere significati differenti a seconda delle necessità. Dal lavoro in multitasking fino al tempo libero, ogni modello della serie Galaxy Z viene associato a un diverso scenario d’uso. La scelta arriva mentre la famiglia foldable di Samsung continua a registrare una crescita significativa sul mercato europeo. Nel periodo successivo al lancio considerato dall’azienda, Galaxy Z Fold8 e Galaxy Z Fold8 Ultra hanno infatti fatto segnare vendite superiori del 50% rispetto a Galaxy Z Fold7 nello stesso arco temporale.

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Thierry Henry e le diverse forme della vita

La campagna ripercorre anche le diverse fasi attraversate da Henry nel corso della sua carriera, dal campo da calcio alla panchina fino all’attività di commentatore. Il filo conduttore è il cambiamento e il modo in cui esigenze e abitudini possono trasformarsi nel tempo. In questo racconto entrano i tre dispositivi della gamma Galaxy Z, ciascuno legato a una situazione differente. Samsung utilizza quindi la figura di Henry per rappresentare una tecnologia che cambia formato e modalità d’uso a seconda del contesto. “Welcome to Foldables” viene sviluppata attraverso diversi filmati distribuiti in Europa, nei quali l’ex attaccante dell’Arsenal e della nazionale francese utilizza concretamente i tre smartphone.

Galaxy Z Fold8 Ultra mette insieme più attività

Il modello più grande della gamma viene associato soprattutto al multitasking. In una delle situazioni mostrate dalla campagna, diverse versioni di Henry svolgono contemporaneamente attività differenti, sfruttando l’ampia superficie dello schermo. Galaxy Z Fold8 Ultra permette di affiancare più applicazioni attraverso la funzione Multi Window, trasformando il display pieghevole in uno spazio più ampio per gestire operazioni diverse senza dover passare continuamente da un’applicazione all’altra. Il risultato è un utilizzo più vicino a quello di un piccolo ambiente di lavoro portatile, con il vantaggio di poter richiudere il dispositivo quando non serve più lo schermo esteso.

Galaxy Z Fold8 punta sull’intrattenimento

Per Galaxy Z Fold8 lo scenario cambia. Quando la giornata lascia spazio al tempo libero, Henry utilizza il pieghevole per guardare una partita di calcio, sfruttando il display interno di grandi dimensioni. Una volta chiuso, invece, lo smartphone mantiene un ingombro più contenuto, con dimensioni paragonate nella campagna a quelle di un passaporto. Il formato permette quindi di alternare una superficie di visione ampia a una configurazione più compatta durante il trasporto. È proprio questa trasformazione a caratterizzare l’esperienza mostrata da Samsung: schermo grande quando serve, dimensioni ridotte quando il dispositivo viene ripiegato.

Galaxy Z Flip8 porta il formato pieghevole nella quotidianità

Galaxy Z Flip8 occupa infine uno spazio diverso nella campagna, legato soprattutto alla praticità di tutti i giorni. Il suo design compatto viene mostrato attraverso un momento molto semplice: Henry utilizza lo smartphone per realizzare un selfie perfettamente inquadrato. Il formato a conchiglia consente di ridurre l’ingombro del telefono quando viene chiuso, mantenendo allo stesso tempo le funzionalità dello smartphone quando viene aperto. Con “Welcome to Foldables”, Samsung costruisce così un racconto basato sulle differenze tra i tre modelli: Galaxy Z Fold8 Ultra per il multitasking, Galaxy Z Fold8 per l’intrattenimento e Galaxy Z Flip8 per la praticità quotidiana. Thierry Henry diventa il filo conduttore di una campagna che mette in scena tre interpretazioni dello stesso concetto di smartphone pieghevole.

Fonte: TecnoAndroid