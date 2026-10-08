Watch Dogs Legion Director’s Cut, Ubisoft punterebbe al 2027

Il ritorno di Watch Dogs potrebbe essere più vicino del previsto, anche se non nella forma che molti fan speravano. Secondo nuove indiscrezioni, Ubisoft starebbe preparando una Director’s Cut di Watch Dogs Legion con un debutto fissato, almeno sulla carta, per la prima metà del 2027. Non si tratterebbe quindi di un nuovo capitolo, ma di una riedizione del terzo episodio della saga. È un segnale curioso per un franchise che, va detto con onestà, non è mai riuscito a conquistare del tutto né la critica né il grande pubblico. Dopo Legion la serie sembrava finita in un cassetto, con l’editore francese apparentemente deciso a voltare pagina. A quanto pare però la storia non è ancora chiusa.

Watch Dogs Legion e la scommessa della Director’s Cut

Le prime voci su questa operazione erano circolate già a inizio anno, quando si era parlato di un lavoro in corso su una versione rivista di Watch Dogs Legion. Ora arrivano dettagli più concreti che rafforzano l’ipotesi. Per chi non avesse mai messo mano al titolo, l’ambientazione è una Londra futuristica dove ogni cittadino vive sotto sorveglianza costante e l’obiettivo è organizzare una ribellione contro questo sistema oppressivo. La particolarità sta nell’assenza di un protagonista fisso. L’intera popolazione della città può infatti unirsi alla causa, a patto di essere convinta a schierarsi dalla parte giusta. Quasi chiunque può essere reclutato e inserito in una sorta di piccolo esercito personale, con ogni personaggio dotato di caratteristiche e abilità proprie.

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Sulla carta l’idea aveva parecchio fascino, eppure non ha fatto breccia tra i giocatori come la casa francese avrebbe voluto. Nonostante questo, Ubisoft sembra intenzionata a concedere una seconda possibilità al progetto attraverso la Director’s Cut. E chissà, se l’accoglienza stavolta dovesse rivelarsi positiva, la compagnia potrebbe persino tornare a valutare la realizzazione di un nuovo episodio della saga. Al momento però le parole di Yves Guillemot, amministratore delegato di Ubisoft, invitano alla prudenza. Il dirigente ha spiegato che per ora non bisogna aspettarsi che Watch Dogs entri a far parte di una specifica Creative House dell’azienda, almeno non “prima che sia potenzialmente ricreato”. Tradotto in parole semplici, la riedizione di Legion sembra essere tutto ciò che il futuro immediato del marchio ha da offrire.

Un open world per riempire il vuoto dopo GTA 6

C’è poi un aspetto legato alle tempistiche che rende l’operazione piuttosto interessante. L’uscita di Watch Dogs Legion Director’s Cut potrebbe trasformarsi, per una parte del pubblico, in un’occasione per tuffarsi in un nuovo grande mondo aperto dopo aver chiuso le avventure di GTA 6. Con un arrivo previsto nella prima metà del 2027, il gioco potrebbe presentarsi sugli scaffali in un’edizione completa di tutti i contenuti aggiuntivi, magari anche a prezzo ridotto, proprio quando molti utenti avranno terminato di esplorare Leonida e cercheranno qualcosa di fresco che appartenga allo stesso genere.

Va ricordato comunque che nulla è stato ancora ufficializzato. Il report potrebbe rivelarsi impreciso oppure l’editore potrebbe cambiare strategia strada facendo, come accade spesso in questo settore. Nel frattempo una voce fuori dal coro arriva dal mondo del cinema. Il regista del film di Watch Dogs si è detto non convinto che la serie sia “completamente morta”, lasciando intendere che il marchio abbia ancora qualcosa da dire.

Fonte: TecnoAndroid