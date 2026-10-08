Ring porta il 4K nelle nuove videocamere per casa e giardino

Controllare un’abitazione significa spesso scegliere tra campo visivo, qualità dell’immagine e modalità di alimentazione. Ring prova a ridurre questi compromessi con cinque nuove videocamere, quattro delle quali utilizzano la tecnologia Retinal Vision 4K, mentre la quinta adotta un sistema motorizzato Pan-Tilt pensato per gli ambienti interni. La nuova famiglia comprende infatti Outdoor Camera 4K Plus, Spotlight Camera 4K Plus, Floodlight Camera 4K Plus e Indoor Camera 4K. A queste si aggiunge la Pan-Tilt Indoor Cam 2K, progettata per seguire ciò che accade nella stanza anche quando il soggetto si sposta fuori dall’inquadratura iniziale. La proposta copre quindi scenari molto diversi, dagli spazi esterni alle singole stanze della casa, con alimentazione a batteria, tramite presa, cablata, solare oppure Power over Ethernet (PoE) a seconda del modello.

Quattro videocamere Ring con tecnologia Retinal Vision 4K

La tecnologia Retinal Vision 4K, introdotta da Ring lo scorso anno, viene ora utilizzata su una gamma più ampia di videocamere. I nuovi modelli condividono una resa ad alta risoluzione e una riproduzione dei colori pensata per mantenere un’immagine fedele anche quando la luce disponibile diminuisce. Outdoor Camera 4K Plus è la soluzione destinata agli ambienti esterni e può essere configurata con cinque modalità di alimentazione: batteria, presa di corrente, collegamento cablato, pannello solare oppure PoE. Il prezzo è di 149,99 euro. Spotlight Camera 4K Plus aggiunge alla registrazione 4K un faretto da 550 lumen. È disponibile con alimentazione a batteria, tramite presa oppure solare e arriva sul mercato italiano a 199,99 euro. Floodlight Camera 4K Plus combina invece la tecnologia Retinal 4K con un sistema di illuminazione tramite faretti. Il modello supporta anche la registrazione 24/7 e il rilevamento intelligente. Il prezzo indicato da Ring è di 219,99 euro. Per gli interni c’è infine Indoor Camera 4K, caratterizzata da un campo visivo di 115 gradi, Wi-Fi 6 dual-band e otturatore fisico per la privacy. Il modello è disponibile a 99,99 euro.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

La videocamera che segue i movimenti

Credits: TecnoAndroid

La Pan-Tilt Indoor Cam 2K affronta invece un problema tipico delle videocamere fisse: un soggetto può semplicemente uscire dall’inquadratura mentre si muove all’interno della stanza. Il sistema può ruotare su 360 gradi e inclinarsi fino a 175 gradi, seguendo in modo intelligente i movimenti rilevati. Ring la ha pensata per situazioni diverse, dal controllo di un animale domestico che attraversa la stanza fino al monitoraggio di una persona che si sposta da un lato all’altro dell’ambiente. La videocamera registra in 2K e utilizza il rilevamento del movimento basato sulla visione artificiale. Anche in questo caso è presente un otturatore fisico: quando viene chiuso, vengono disattivati sia la videocamera sia il microfono. Pan-Tilt Indoor Cam 2K costa 69,99 euro, diventando il modello più economico della nuova gamma.

Prezzi e disponibilità

Le cinque videocamere seguono tempistiche differenti. Outdoor Camera 4K Plus, Spotlight Camera 4K Plus e Floodlight Camera 4K Plus sono disponibili per il preordine, mentre Indoor Camera 4K e Pan-Tilt Indoor Cam 2K possono già essere acquistate.

I nuovi modelli sono distribuiti attraverso Ring.com e Amazon.it, con prezzi che partono dai 69,99 euro della Pan-Tilt Indoor Cam 2K e arrivano ai 219,99 euro della Floodlight Camera 4K Plus.

Fonte: TecnoAndroid