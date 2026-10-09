GTA 6, a Brooklyn spunta il murale con Jason e Lucia

Rockstar Games ha cominciato a realizzare un grande murale dedicato a GTA 6 a New York, e i primi tratti dell’opera sono già comparsi su una parete di Brooklyn. Per la casa di sviluppo non si tratta di un’idea inedita. Negli anni lo studio ha più volte sfruttato questo tipo di arte urbana per promuovere alcuni dei capitoli precedenti della serie, e adesso quella stessa abitudine torna in campo per il titolo più atteso del momento.

Basta pensare a quanto accaduto con Grand Theft Auto IV e Grand Theft Auto V. In entrambi i casi erano spuntate opere murali molto simili, che sono finite per diventare un tassello importante delle rispettive campagne pubblicitarie. Alcune di queste hanno avuto perfino una seconda vita, trasformandosi in veri e propri punti di ritrovo per i fan più scatenati, quelli disposti a spostarsi apposta pur di vederle dal vivo.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Il murale di GTA 6 prende forma a Williamsburg

Con il lancio che si avvicina, in molti si aspettavano che Rockstar ripetesse la stessa mossa anche stavolta. E così è stato. I primi elementi del nuovo murale sono apparsi a Williamsburg, quartiere di Brooklyn, precisamente all’incrocio tra Wythe Avenue e North 11th Street.

A documentare l’avvio dei lavori ci ha pensato un utente di Reddit, che ha pubblicato una fotografia dell’opera ancora nelle sue fasi iniziali. Nonostante sia ben lontana dall’essere completata, qualcosa si riconosce già senza troppa fatica. Al centro della composizione campeggia il logo di Grand Theft Auto VI disposto in verticale, mentre ai lati trovano spazio Jason e Lucia, la coppia di protagonisti del gioco. Tutti e due sono raffigurati con delle armi e circondati da palme.

Per il momento il disegno resta completamente privo di colore. Sul muro si distinguono soprattutto i contorni dei soggetti, una specie di grande bozza tracciata su scala urbana che attende ancora di essere riempita. La realizzazione dovrebbe concludersi nei prossimi giorni, e soltanto allora sarà possibile osservare l’aspetto definitivo dell’opera dedicata al nuovo capitolo della saga.

Una campagna promozionale sempre più intensa

Il murale di Brooklyn non nasce come un’iniziativa isolata. Rientra in modo piuttosto evidente nella campagna promozionale già in corso per GTA 6, che sembra destinata a farsi via via più martellante man mano che l’uscita del gioco si avvicina. I segnali, del resto, si stanno moltiplicando e non riguardano soltanto la Grande Mela.

Diversi negozi hanno infatti iniziato a esporre grandi poster dedicati al nuovo Grand Theft Auto, rendendo la presenza del gioco sempre più visibile anche lontano dagli schermi. Allo stesso tempo a Miami sono comparsi altri elementi pubblicitari di grandi dimensioni, piazzati direttamente nel centro della città.

Fonte: TecnoAndroid