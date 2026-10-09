Ferrari Purosangue HS ordinabile: meno rollio e cambio più rapido

La Ferrari Purosangue HS è ufficialmente ordinabile e arriva con un sovrapprezzo di 21.000 euro rispetto alla versione standard. A tre anni dal debutto sul mercato, Maranello sceglie di affilare l’assetto della sua ruote alte e inserisce a listino questa nuova declinazione, dove la sigla HS sta per Handling Speciale. L’obiettivo è offrire risposte ancora più immediate e un feeling di guida più tagliente tra le curve, senza però sacrificare la vocazione da gran turismo che rende la Purosangue adatta anche ai lunghi viaggi. Una vettura che resta comoda quando serve ma che diventa più precisa e diretta quando il ritmo cresce.

Meno rollio e cambiate più rapide sotto la carrozzeria

Il cuore della vettura non cambia. Il celebre V12 aspirato da 725 CV e 761 Nm di coppia, montato in posizione anteriore centrale, è rimasto esattamente com’era. Il lavoro dei tecnici di Maranello si è concentrato invece sull’elettronica di bordo e sul telaio, con interventi pensati per rendere la Ferrari Purosangue HS più composta e reattiva nella guida impegnata.

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Il primo intervento riguarda le sospensioni attive, riprogrammate con una nuova calibrazione che riduce i movimenti della scocca del 10%. In termini pratici significa meno rollio e meno beccheggio, quindi un comportamento più rigoroso alle alte velocità. Anche la trasmissione è stata rivista. Il cambio robotizzato a doppia frizione a 8 rapporti ora garantisce tempi di passata ridotti e, utilizzando l’impostazione manuale, oltre i 5.500 giri al minuto l’innesto diventa più secco ed energico. Una sensazione che chi ama guidare con le palette noterà subito.

C’è poi il capitolo dell’agilità in curva. Con il manettino posizionato su Race la gestione dei controlli elettronici si fa più permissiva e lascia emergere tutta l’efficacia del sistema Transaxle con trazione integrale, affidata alla Power Transfer Unit anteriore a due marce, insieme alle quattro ruote sterzanti. Nessuna novità invece sul fronte della flessibilità di configurazione. Restano infatti le cinque modalità di guida, cioè Ice, Wet, Comfort, Race ed ESC Off, che si possono abbinare ai tre distinti livelli di rigidità degli ammortizzatori, ovvero Soft, Medium e Hard.

Dettagli estetici all’insegna della discrezione

Sul piano visivo la Handling Speciale segue la strada dell’understatement e si distingue soltanto per alcune sfumature dedicate. All’esterno spiccano cerchi in lega dal disegno specifico con finitura ad alta brillantezza, mentre gli scudetti Ferrari sui passaruota sono stampati in fibra di carbonio. Il badge “Ferrari” sul portellone posteriore adotta una finitura satinata e gli scarichi sportivi, così come il logo del Cavallino Rampante, sono rifiniti in nero opaco. Piccoli tocchi che non stravolgono il carattere della vettura ma permettono agli occhi più attenti di riconoscerla.

Nell’abitacolo la sobrietà è ancora più marcata. L’esclusività dell’allestimento viene sottolineata da appena due targhette identificative, una collocata sul battitacco e l’altra posizionata tra le sedute posteriori. Nient’altro, segno che la sostanza di questa versione sta tutta nel modo in cui si guida.

Prezzo della Ferrari Purosangue HS e tempi di consegna

La Ferrari Purosangue HS può già essere ordinata con un listino che parte da 471.000 euro. Rispetto ai 450.000 euro richiesti per la Purosangue standard il sovrapprezzo è quindi di 21.000 euro, cifra che separa la versione tradizionale da quella con l’assetto più affilato. Per vedere i primi esemplari su strada bisognerà però avere pazienza, visto che i tempi di attesa stimati per le consegne si aggirano attualmente intorno ai 12 mesi.

Fonte: TecnoAndroid