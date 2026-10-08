GAC AION V arriva in Italia: 510 km di autonomia e 180 kW

Una batteria da 75,26 kWh, fino a 510 km di autonomia WLTP e una ricarica dal 10 all’80% in appena 24 minuti. Sono questi alcuni dei numeri con cui GAC AION V entra nel mercato italiano, proponendosi come SUV elettrico pensato per unire utilizzo quotidiano e viaggi più lunghi.

Il modello arriva in Italia attraverso ATFlow, società del Gruppo Autotorino, con due versioni che condividono la stessa architettura elettrica e lo stesso pacco batteria. Il listino parte da 33.880 euro chiavi in mano per la versione Premium e raggiunge 34.880 euro con l’allestimento Luxury. Lunga 4.605 mm e con un passo di 2.775 mm, AION V sfrutta la piattaforma elettrica dedicata AEP 3.0 per ricavare un abitacolo spazioso senza rinunciare alle proporzioni tipiche di un SUV.

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Spazio e comfort sono al centro dell’abitacolo

Il design esterno punta su alcuni elementi distintivi, dalla firma luminosa Cyber Dragon Claw ai cerchi in lega Dragon-Arm, passando per una linea laterale dinamica e proporzioni che danno alla vettura una presenza importante su strada. All’interno, GAC ha utilizzato superfici soft-touch per il cockpit e i rivestimenti delle porte. I sedili anteriori dispongono di riscaldamento e ventilazione, mentre sulla versione Luxury arriva anche la funzione massaggiante.

Il comfort passa anche dall’isolamento acustico e dal climatizzatore automatico bi-zona. Tra le dotazioni più particolari ci sono le Easy Entry Doors, la ricarica wireless ventilata da 50 W e, sulla Luxury, un vano centrale refrigerato e riscaldato che può lavorare tra -15 e +50 °C. Lo spazio per i bagagli varia da 427 litri a 1.638 litri con i sedili posteriori abbattuti. La configurazione permette quindi di sfruttare il SUV anche per viaggi e attività che richiedono una maggiore capacità di carico.

204 CV e fino a 510 km di autonomia

Credits: TecnoAndroid

Il sistema di propulsione utilizza un motore elettrico da 150 kW, pari a 204 CV, alimentato da una batteria LFP Magazine Battery da 75,26 kWh. L’autonomia dichiarata arriva a 510 km nel ciclo WLTP, mentre nell’utilizzo urbano il dato sale fino a 708 km. La chimica LFP è stata scelta per la batteria destinata alla AION V, con caratteristiche orientate a sicurezza, affidabilità e durata.

La parte più interessante riguarda però la ricarica in corrente continua. La vettura supporta potenze fino a 180 kW, consentendo di passare dal 10 all’80% in circa 24 minuti. In condizioni ottimali, sono sufficienti circa 15 minuti per recuperare fino a 370 km di autonomia. Non manca il caricatore trifase da 11 kW per la corrente alternata, mentre la funzione V2L permette di alimentare dispositivi esterni utilizzando l’energia della batteria, con una potenza fino a 3,3 kW.

Una plancia digitale connessa

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La parte tecnologica ruota attorno a un touchscreen centrale da 14,6 pollici, affiancato da un quadro strumenti digitale TFT da 8,8 pollici. Apple CarPlay e Android Auto funzionano senza fili, mentre la dotazione comprende navigazione HERE con servizi online, connettività 4G, Wi-Fi hotspot e aggiornamenti software OTA.

L’app AION permette di controllare alcune funzioni a distanza, tra cui climatizzazione, stato della batteria, chiusura delle porte e posizione del veicolo. Sono inoltre presenti il controllo vocale in quattro zone e un impianto audio a nove altoparlanti, anche se l’allestimento Premium indicato per il mercato italiano viene descritto con un sistema a sei altoparlanti. Il climatizzatore integra un filtro PM2.5 e un sistema attivo di purificazione dell’aria, mentre la pompa di calore e la pre-climatizzazione gestibile tramite app completano la dotazione dedicata al comfort.

Cinque stelle Euro NCAP

Sul fronte della sicurezza, AION V ha ottenuto cinque stelle Euro NCAP ed è equipaggiata con una dotazione ADAS di Livello 2. Il pacchetto comprende Adaptive Cruise Control, frenata automatica d’emergenza, mantenimento attivo della corsia, monitoraggio dell’angolo cieco, riconoscimento della segnaletica e telecamera panoramica a 360 gradi. Sono presenti inoltre sette airbag, compresi l’airbag centrale anteriore e gli airbag a tendina per entrambe le file. La garanzia copre il veicolo per 8 anni o 160.000 km, mentre per la batteria il limite sale a 8 anni o 200.000 km. Sono inclusi anche tre anni di assistenza stradale valida in tutta Europa.

Due allestimenti, meno di 35.000 euro

La gamma italiana parte dalla AION V Premium, proposta a 33.880 euro chiavi in mano. Di serie sono previsti cerchi bicolore da 19 pollici, fari LED, barre longitudinali sul tetto, maniglie a scomparsa, tetto panoramico con tendalino elettrico e portellone elettrico. I sedili anteriori sono regolabili elettricamente, riscaldati e ventilati, mentre quelli posteriori sono riscaldabili. La dotazione comprende inoltre Keyless Entry & Start, quattro modalità di guida, telecamera a 360 gradi e i principali sistemi di assistenza alla guida. La AION V Luxury parte invece da 34.880 euro e aggiunge i sedili anteriori con massaggio a otto punti, rivestimenti in pelle sintetica e naturale, specchi di cortesia illuminati e un tavolino pieghevole integrato nello schienale del sedile passeggero. A completare l’allestimento superiore c’è il vano refrigerato e riscaldato da 6,6 litri integrato sotto il bracciolo centrale, capace di raggiungere -15 °C in raffreddamento e +50 °C in riscaldamento, oltre al sistema attivo di purificazione dell’aria con sensore PM2.5.

AION V è già ordinabile presso le sedi Autotorino e arriverà entro la fine del 2026 anche presso una rete selezionata di concessionarie italiane.

Fonte: TecnoAndroid