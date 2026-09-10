Apple TV Remote su iOS 27: due funzioni nascoste nel codice

Con la Release Candidate di iOS 27 arrivata il 9 settembre 2026, Apple ha rimesso mano al telecomando virtuale per Apple TV che vive dentro iPhone, e non si tratta soltanto di un ritocco estetico. Il design è stato rinfrescato, sì, ma dentro l’interfaccia sono comparse due funzioni nuove che cambiano parecchio il modo di usare l’Apple TV Remote dallo smartphone. Entrambe, per il momento, sono nascoste dietro dei cosiddetti feature flag, quindi non visibili a tutti gli utenti che installano l’aggiornamento.

La prima novità è un pulsante nuovo, sistemato nell’angolo in alto a destra dell’interfaccia del telecomando, con un’icona composta da quattro quadratini. Premendolo si apre un menu delle applicazioni che ricorda molto da vicino la schermata principale di Apple TV, con la possibilità di scegliere un’app e lanciarla direttamente. Un piccolo app launcher, in sostanza, che salta il passaggio del navigare tra le icone sul televisore muovendo il cursore.

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Il trackpad diventa una finestra sui contenuti

La seconda funzione riguarda il trackpad virtuale, quella grande area sensibile che di solito serve solo a spostare la selezione sullo schermo. Trascinando il dito dall’alto verso il basso, ora compare il carosello del top shelf di Apple TV, ovvero la fascia superiore dove vengono mostrati i titoli inseriti nella watch list assieme alle serie già iniziate, così da riprendere la visione dal punto in cui si era rimasti. Il tutto senza dover guardare il televisore, il che è comodo quando la TV è occupata da qualcun altro o semplicemente quando si vuole scegliere cosa vedere con un’occhiata rapida allo schermo di iPhone.

Le due aggiunte sono state individuate analizzando il codice della Release Candidate e poi mostrate pubblicamente in un breve video dimostrativo. Il fatto che siano protette da flag significa che Apple potrebbe attivarle in un secondo momento, magari in concomitanza con qualcosa di più grosso.

Il possibile legame con il nuovo Apple TV 4K

E qui entra in gioco l’ipotesi più interessante. Da alcune scoperte nel codice di macOS 26.7 era già emerso che la prossima generazione di Apple TV 4K arriverà accompagnata da un Siri Remote aggiornato. Quali siano queste migliorie non è dato sapere, almeno per ora, ma le due funzioni comparse nell’app del telecomando su iPhone potrebbero essere un indizio di ciò che il nuovo telecomando fisico sarà in grado di fare. Un pulsante dedicato al lancio delle app e una gesture per richiamare i contenuti in coda sono esattamente il tipo di scorciatoie che ci si aspetterebbe da un accessorio rivisto.

Il nuovo Apple TV 4K, secondo le indiscrezioni circolate finora, dovrebbe essere presentato entro la fine di questo mese oppure a ottobre. Il che renderebbe il tempismo di queste modifiche dentro iOS 27 tutto fuorché casuale.

Il telecomando torna sulla schermata Home

C’è poi un dettaglio che farà piacere a chi usa il telecomando virtuale con una certa frequenza. A partire da iOS 27 l’app del telecomando per Apple TV può essere di nuovo aggiunta alla schermata Home di iPhone, quindi non è più confinata esclusivamente al Centro di Controllo. Per chi ha già installato la beta di iOS 27, basta scorrere verso il basso sulla schermata Home e cercare “remote” per farla comparire.

Un ritorno alla vecchia gestione, in pratica, dopo il periodo in cui l’unico accesso rapido passava dal pannello dei controlli. Chi si trovava scomodo a dover aprire il Centro di Controllo ogni volta che il Siri Remote fisico finiva sotto il divano, ora ha di nuovo l’icona a portata di pollice tra le altre applicazioni.