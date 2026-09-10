Samsung rinnova le lavatrici Bespoke AI con funzioni intelligenti

Il bucato diventa intelligente con la nuova gamma Samsung Bespoke AI Laundry, che porta l’intelligenza artificiale dentro lavatrici e asciugatrici per automatizzare diverse operazioni e rendere più semplice la gestione quotidiana dei capi. La nuova generazione punta soprattutto sulla capacità degli elettrodomestici di adattarsi al carico, riconoscendo tessuti, peso e condizioni del bucato per intervenire automaticamente sui parametri del lavaggio o dell’asciugatura. A completare l’esperienza ci sono un display touch da 7 pollici, Bixby e la connettività SmartThings.

AI Wash+ riconosce tessuti e sporco

Il cuore delle nuove lavatrici è rappresentato da AI Wash+, un programma che utilizza diversi sensori per analizzare il carico presente nel cestello e adattare il ciclo alle sue caratteristiche. Il sistema è in grado di rilevare il peso e cinque tipi di tessuto, ampliando il riconoscimento anche a capi Outdoor e Denim. In base alle informazioni raccolte, la lavatrice regola automaticamente la quantità di acqua e detergente necessaria. Durante il lavaggio, inoltre, AI Wash+ continua a monitorare il livello di sporco e il numero di risciacqui, modificando il funzionamento del ciclo quando necessario. L’obiettivo è trovare un equilibrio tra cura dei tessuti ed efficienza, evitando di utilizzare più risorse del necessario.

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AI Dry+ ottimizza l’asciugatura

La stessa filosofia viene applicata alle asciugatrici attraverso AI Dry+. Il sistema analizza il livello di umidità e la temperatura del carico, riuscendo a riconoscere quattro differenti tipologie di tessuto. I dati raccolti vengono utilizzati per modificare automaticamente il funzionamento del compressore Digital Inverter e dello scambiatore di calore. In questo modo l’elettrodomestico può generare il calore necessario in funzione del peso e dell’umidità effettiva del bucato. Secondo Samsung, questa gestione intelligente può ridurre tempi e consumi di asciugatura fino al 20%, evitando di prolungare inutilmente il ciclo quando i capi hanno già raggiunto il livello di asciugatura desiderato.

Un display da 7 pollici per controllare tutto

La nuova gamma introduce anche un’interfaccia pensata per rendere più immediato il controllo dell’elettrodomestico. Al centro troviamo un display LCD da 7 pollici attraverso il quale è possibile accedere alle impostazioni e alle principali funzioni. Lo schermo può inoltre memorizzare le abitudini dell’utente e suggerire i cicli più adatti in base all’utilizzo. Al termine del lavaggio, SmartThings permette di consultare report dedicati con informazioni sui consumi di acqua ed energia.

A rendere ancora più semplice l’interazione arriva anche una versione aggiornata di Bixby, l’assistente vocale di Samsung. Attraverso comandi vocali è possibile avviare un programma, aggiungere un risciacquo extra o controllare quanto manca alla fine del ciclo. Bixby può anche spiegare le informazioni mostrate sul display e fornire feedback vocali, una funzione che può rendere l’utilizzo più accessibile anche quando non è possibile interagire direttamente con lo schermo.

SmartThings monitora i consumi

La connettività rappresenta un altro elemento centrale della gamma Bespoke AI Laundry. Attraverso SmartThings, lavatrice e asciugatrice possono essere integrate nell’ecosistema domestico e controllate attraverso le funzioni disponibili nell’app. Tra gli strumenti più interessanti c’è AI Energy Mode, che permette di monitorare i consumi su base giornaliera, settimanale e mensile, mostrando anche una stima dei relativi costi. Quando viene utilizzato con i cicli compatibili, AI Energy Mode può ridurre i consumi energetici della lavatrice fino al 70%, secondo i dati dichiarati da Samsung. Nell’asciugatrice la riduzione può arrivare invece fino al 20%.

Arrivano i nuovi modelli in Italia

La nuova lavatrice Bespoke AI Laundry è già disponibile sul mercato italiano nella versione da 9 kg in classe A-65%. In questi giorni arriva inoltre nei punti vendita la variante da 11 kg con classe energetica A-45%. Per quanto riguarda l’asciugatrice, Samsung ha già reso disponibile in Italia il modello Bespoke AI Laundry da 9 kg in classe A. La nuova generazione punta quindi a trasformare un’attività quotidiana come il bucato in un processo più automatizzato, con AI e connettività chiamate a gestire sempre più aspetti al posto dell’utente.