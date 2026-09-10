iPhone Duo: Apple riscrive iOS con i controlli laterali

Con iPhone Duo, il primo pieghevole della casa di Cupertino, Apple non si è limitata a piegare uno schermo: ha rimesso mano al modo stesso in cui iOS si presenta a chi lo usa. La conferma arriva dalla sessione per sviluppatori intitolata “Design for iPhone Duo”, dove il team di design ha spiegato punto per punto le scelte fatte su navigazione, multitasking e gestione dei contenuti, comprese quelle che entrano in gioco quando il display viene piegato solo in parte.

Il punto di partenza è banale ma decisivo: le proporzioni cambiano. Da chiuso, iPhone Duo offre un display più largo e meno alto rispetto a quello di un iPhone tradizionale, e una geometria diversa richiede per forza una grammatica diversa. Ecco perché la novità più evidente riguarda i controlli, che abbandonano la classica divisione tra parte alta e parte bassa dello schermo per spostarsi sul lato.

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I controlli laterali cambiano le regole dell’interfaccia

Pulsante indietro, barre degli strumenti, schede di navigazione: elementi che su un iPhone normale vivono in cima o in fondo alla pagina, su iPhone Duo migrano sulla destra. La logica è doppia. Da un lato si libera spazio in verticale, che è esattamente ciò che serve quando lo schermo è più basso e più larghi diventano i margini utili per i contenuti. Dall’altro i comandi finiscono in una zona che il pollice destro raggiunge senza contorsioni, dettaglio che chi progetta interfacce considera tutt’altro che secondario.

In quella stessa fascia laterale, però, non ci sono soltanto i comandi delle applicazioni. Apple ha collocato lì anche la barra di stato ridisegnata e la Dynamic Island, che su questo formato si espande in verticale quando arrivano le Attività in tempo reale. Significa che gli elementi di sistema e quelli delle app convivono nello stesso spazio, il che apre un problema pratico piuttosto ovvio: cosa succede quando lo spazio finisce.

Quando lo spazio non basta, iOS si arrangia

La risposta di Apple è un meccanismo automatico. Nel momento in cui la barra laterale non riesce più a contenere tutto, i controlli in eccesso vengono raccolti in un menu, senza che lo sviluppatore debba prevedere manualmente ogni scenario. Una gestione dinamica, insomma, che evita l’affollamento e mantiene leggibile l’interfaccia anche nelle app più ricche di funzioni.

Non tutto però è destinato a finire sul lato. I pulsanti testuali e i selettori troppo larghi per stare comodamente nella barra laterale possono rimanere dove sono sempre stati, cioè nella barra di navigazione. È una scelta di buon senso: alcuni elementi hanno bisogno di respiro orizzontale e comprimerli in una colonna stretta avrebbe peggiorato le cose invece di migliorarle. Il risultato è un sistema ibrido, dove la posizione di ogni comando dipende dalla sua forma e dal contesto in cui viene mostrato.

Il quadro complessivo che emerge dalla sessione è quello di un iOS che smette di ragionare su un unico formato di riferimento. Con due display e diverse posizioni d’uso possibili, comprese quelle intermedie con lo schermo piegato solo a metà, l’interfaccia deve sapersi riorganizzare in tempo reale. Le indicazioni fornite agli sviluppatori vanno proprio in questa direzione: pensare le app come strutture flessibili, capaci di ridistribuire i propri elementi anziché limitarsi a scalare in dimensione.