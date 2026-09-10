iPhone 18 Pro Max, ecco i numeri della batteria: c’è un miglioramento

La capacità della batteria di iPhone 18 Pro e del fratello maggiore Pro Max è finalmente un dato concreto e non più una stima, e il quadro che emerge racconta due scelte progettuali piuttosto diverse tra loro. Il modello Pro cresce appena, quello Pro Max fa un salto sensibile. Numeri alla mano, si passa da 3.988 mAh di iPhone 17 Pro a 4.056 mAh, mentre il Pro Max sale da 4.823 a 5.391 mAh.

Tradotto in percentuali, il primo guadagna solo l’1,7%, il secondo l’11,7%. Una differenza troppo marcata per essere casuale, e che lascia intuire una direzione precisa presa in fase di sviluppo. Chi cercava un aumento generalizzato dell’autonomia su tutta la gamma, insomma, troverà soddisfazione soprattutto nel formato più grande.

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Da dove arrivano questi dati sulle batterie

Le informazioni non vengono da smontaggi o indiscrezioni, ma dalle etichette energetiche che l’Unione Europea impone ai produttori di smartphone. Documenti noiosi da leggere, certo, però preziosi, perché obbligano a dichiarare valori ufficiali che altrimenti resterebbero riservati. Vale la pena precisare un dettaglio non banale: le capacità indicate si riferiscono ai modelli dotati di alloggiamento per la SIM fisica, quelli venduti in Europa e in buona parte del mondo. Le versioni solo eSIM, prive di quel piccolo vano interno, possono guadagnare qualche millimetro cubo utile e quindi presentare cifre differenti.

Apple, storicamente, non ha mai amato parlare di milliampereora durante le presentazioni. Preferisce raccontare l’autonomia in ore di riproduzione video o di navigazione, un approccio che ha una sua logica visto che il consumo dipende da chip, display e software almeno quanto dalla dimensione della cella. Ma per chi vuole confrontare generazione dopo generazione, il dato grezzo resta il riferimento più immediato.

La guerra dei millimetri dentro iPhone 18 Pro Max

Progettare uno smartphone di fascia altissima oggi significa litigare per lo spazio. Ogni singolo millimetro interno viene rivendicato da qualcosa: il comparto fotografico con i suoi sensori e le lenti stabilizzate, il chip e la relativa scheda logica, i sistemi di dissipazione del calore che negli ultimi anni hanno assunto un ruolo sempre più centrale, e naturalmente la batteria. Aggiungere capacità non è mai un’operazione gratuita, perché toglie volume a qualcos’altro.

Da questo punto di vista, l’incremento a doppia cifra ottenuto su iPhone 18 Pro Max merita attenzione. Non è il classico ritocco cosmetico da mezzo punto percentuale, è un intervento che presuppone una riorganizzazione interna. Sul Pro, al contrario, il margine di manovra si è evidentemente ridotto quasi a zero, e quei 68 mAh in più sembrano più il risultato di un’ottimizzazione fine che di una revisione strutturale.

Chi utilizza il telefono in modo intenso, tra registrazioni video, giochi pesanti e giornate lunghe fuori casa, noterà probabilmente la differenza soltanto sul modello più grande. Sul Pro standard l’autonomia dipenderà quasi interamente dall’efficienza del processore e dalla gestione software, non certo da quel piccolo guadagno di capacità.

Il confronto con il mondo Android

Resta il fatto che, sul fronte delle capacità pure, molti concorrenti viaggiano su cifre superiori grazie alle nuove chimiche al silicio carbonio. Tra i top di gamma Android più interessanti del momento c’è Oppo Find X9 Pro, proposto in queste ore a 1.019 euro su eBay e a 1.099 euro da Unieuro. Un termine di paragone utile per capire dove si collochi la scelta di Apple, che continua a puntare più sull’integrazione tra hardware e software che sulla rincorsa ai numeri assoluti.

I valori ufficiali, comunque, sono quelli registrati nelle schede europee: 4.056 mAh per il Pro, 5.391 mAh per il Pro Max nelle configurazioni con slot per la SIM tradizionale.