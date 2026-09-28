Apple Glass, il debutto si avvicina: indiscrezioni puntano al 2027

Gli Apple Glass sembrano sempre meno una fantasia da appassionati e sempre più un progetto concreto. Il mercato degli occhiali smart sta vivendo una fase di crescita importante e, almeno per ora, lo sta facendo senza la presenza di Apple. Le ultime indiscrezioni, però, lasciano intendere che il debutto del colosso di Cupertino in questo settore sia un’ipotesi ogni giorno più solida, con un orizzonte che guarda al 2027 sia per i futuri occhiali sia per un nuovo Vision Pro.

Il dato di partenza è piuttosto chiaro. Gli smart glasses stanno conquistando spazio e attenzione, e il fatto che uno dei marchi più influenti del mondo tecnologico non abbia ancora messo piede in questa categoria pesa parecchio. Per molti osservatori è quasi una stranezza, considerando quanto l’azienda californiana sia abituata a entrare nei mercati emergenti con prodotti capaci di ridefinirne le regole.

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Il ruolo di Vision Pro nella strategia di Apple

Per capire dove potrebbe arrivare Apple bisogna guardare a quello che ha già fatto. Con Vision Pro la società ha mostrato un interesse evidente verso il segmento più ampio degli headset, anche se il visore non si è rivelato un successo travolgente in termini commerciali. Sarebbe comunque riduttivo giudicarlo solo dai numeri di vendita.

Quel dispositivo è nato come un prodotto quasi sperimentale, un concentrato di tecnologia all’avanguardia che non era stato pensato per aggredire il grande pubblico. In altre parole, non doveva finire nelle case di tutti. Il suo compito era un altro e cioè gettare le basi tecnologiche per una serie di applicazioni future. Un banco di prova, insomma, su cui costruire i passi successivi della strategia di Cupertino nel campo dei dispositivi indossabili per la vista.

Visto sotto questa luce, il visore assume un significato diverso. Le soluzioni sviluppate per Vision Pro possono diventare il punto di partenza per prodotti più leggeri, più accessibili e magari più vicini all’idea di un paio di occhiali da indossare ogni giorno. Ed è proprio qui che entrano in gioco gli Apple Glass, il tassello che manca per portare l’azienda dentro un mercato in piena espansione.

Le parole di John Ternus e il futuro degli Apple Glass

A rafforzare questa lettura sono arrivate in questi giorni le dichiarazioni del nuovo CEO John Ternus. Il manager ha voluto sottolineare che Vision Pro non va interpretato come un progetto isolato né tantomeno come un fallimento. Secondo le sue parole, il visore rappresenta invece “l’inizio di un lungo viaggio”.

Una frase che pesa, soprattutto perché arriva dal vertice dell’azienda. Il messaggio sembra rivolto a chi aveva liquidato l’esperienza del visore come un passo falso, e allo stesso tempo apre la porta a nuovi prodotti nello stesso ambito. Se il percorso è appena cominciato, è logico aspettarsi che le prossime tappe comprendano sia un’evoluzione dell’headset sia un ingresso vero e proprio nel mondo degli occhiali smart.

Fonte: TecnoAndroid